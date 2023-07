Ile Maurice: Travail | Semaine de quatre jours - Questions multiples

Après des essais concluant en Angleterre, de même qu'en Espagne et en Belgique, la semaine de quatre jours semble s'installer dans les moeurs. À Maurice, cette proposition a été faite afin que les travailleurs puissent passer plus de temps avec leurs proches. En tout cas, des interrogations surgissent, surtout en ce qui concerne les heures de travail et les conditions qui y seront appliquées.

Travailler quatre jours par semaine, c'est la nouvelle idée qui domine l'actualité. Il faut dire qu'avec la pandémie du Covid-19, le télétravail s'est largement développé. Alors, pourquoi ne pas envisager de réduire non pas la durée de travail, mais le nombre de jours travaillés par semaine ? En tout cas, cette idée gagne en popularité en Europe. Plusieurs personnes interrogées trouvent ce concept intéressant, surtout pour les personnes ayant des responsabilités familiales. Au Royaume-Uni, les résultats ont été des plus concluants. On indique que les salariés arrivent au travail au début de la semaine - après avoir eu trois jours de repos - plus positifs et avec plus d'énergie.

Plusieurs responsables de compagnies soutiennent que les membres de leur personnel ressentent moins de stress et rencontrent moins de problèmes de sommeil. Toutefois, travailler quatre jours par semaine implique également une organisation des heures de travail. Certaines entreprises ont dû recruter de nouveaux membres afin de mettre en place un système de rotation, évitant ainsi à la compagnie de ressentir le manque de personnel.

À Maurice, ce nouveau concept laisse perplexes les syndicalistes. Fayzal Ally Beegun s'interroge sur le rôle des travailleurs étrangers dans cette affaire. «Ne seront-ils pas plus exploités ? D'autant plus que le pays fait face à un manque de maind'oeuvre. Comment pouvons-nous instaurer une telle idée en suivant les traces du Canada ? Mais ce qu'il faut préciser, c'est que les employés ne sont pas payés à l'heure à Maurice, mais par journée.» Il souligne que les travailleurs devront bosser de 10 à 12 heures pendant ces quatre jours pour que cela soit rentable.

Une autre question qui préoccupe le syndicaliste est de savoir si la personne peut prendre un deuxième emploi grâce à ce nouveau système. «Il peut travailler lors de ces quatre jours, et puis en ce qui concerne les trois jours restants, il peut chercher ailleurs.» Cependant, il souligne que travailler plus de dix heures par jour peut poser des défis pour trouver du temps pour être auprès de sa famille. Fayzal Ally Beegun s'interroge particulièrement sur le fait que les écoles ne sont pas concernées par ce concept de semaine de quatre jours de travail.

C'est également la préoccupation exprimée par Jane Ragoo, secrétaire de la Confédération des travailleurs du secteur privé. «Cette idée ne peut être applicable à tous les secteurs. Pour que tout le monde puisse en bénéficier, il faut travailler sur une approche où chacun sort gagnant, en tenant compte de l'épanouissement familial», souligne-t-elle. Jane Ragoo a entendu les patrons mentionner que les employés devraient accomplir 45 heures de travail en quatre jours. «Qu'en est-il du salaire ?» s'interroge-t-elle également.

Au sein du ministère du Travail, il est souligné que comme cette mesure a déjà été votée, il ne reste plus aux deux parties - patron et employé - qu'à se mettre d'accord sur la manière d'appliquer cette mesure. L'employé, pour sa part, continuera à travailler ses 45 heures par semaine, mais il devra planifier son travail de manière à le réaliser sur quatre jours au lieu de cinq.