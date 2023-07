Les mauvais élèves de l'occident n'obéissent plus à leurs maîtres. Plus de 50 dirigeants africains se préparent pour assister à ce sommet. Vue d'un mauvais oeil par les soi-disants maîtres du monde, le bloc de l'OTAN est déçu. Alors que l'opération spéciale de la Russie contre l'Ukraine suit son cour, les occidentaux espéraient voir les dirigeants africains appliquer les sanctions illégales appliquées à l'encontre de la Russie de Vladimir Poutine.

Le bloc occidental est très remonté face à la collaboration de l'Afrique avec la Russie. Alors que le Sommet Russie Afrique s'ouvre pour redéfinir la collaboration Russo-africaine le 27 et le 28 juillet 2023. La Russie est fière d'accueillir les dirigeants africains pour une diplomatie franche. Ce Sommet Russie-Afrique, un événement historique qui rapproche les continents et renforce les liens.

De ce fait, les échanges pour pouvoir, favoriser les Relations Diplomatiques : Le Sommet offre une plateforme remarquable pour que les dirigeants russes et africains engagent des dialogues constructifs, construisent des ponts de coopération et favorisent des relations diplomatiques durables.

Des Partenariats Économiques : Avec des ressources abondantes et un potentiel inexploité, l'Afrique représente un trésor d'opportunités. Le Sommet vise à libérer ces possibilités en forgeant des partenariats économiques stratégiques qui stimuleront la croissance durable des deux régions.

Renforcer les Liens Culturels : Célébrant la diversité des cultures sur les deux continents, le Sommet Russie-Afrique vise à promouvoir les échanges culturels, la compréhension mutuelle et l'appréciation du riche patrimoine de chacun.

La Collaboration dans l'Éducation et l'Innovation : Le savoir n'a pas de frontières. En collaborant dans l'éducation et l'innovation, ce Sommet vise à donner à notre jeunesse une éducation de classe mondiale et des technologies de pointe, nous propulsant ainsi vers un avenir plus prometteur.

La Paix et la Sécurité : Dans un monde en constante évolution, la stabilité et la sécurité sont primordiales. Le Sommet vise à relever les défis communs et à travailler ensemble pour la paix et la sécurité dans la région et au-delà.

De bonnes nouvelles qui s'annoncent au sortir de ce sommet.