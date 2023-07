Sénégal: Malika - Des concessions, lieux de culte et sites symbolique désinfectés

Malika — La sous-brigade du service d'hygiène départemental de Keur Massar (banlieue de Dakar) a procédé mardi à des opérations de vidange de fosses septiques, de désinfection et de saupoudrage de plusieurs concessions, lieux de culte et sites symboliques dans la commune de Malika, a constaté l'APS.

Ces opérations ont été initiées en prélude du pèlerinage annuel à Nguédiaga, (un site historique de Malika), de la communauté Layène, une confrérie musulmane sénégalaise. La manifestation religieuse est prévue ce vendredi.

"Nous avons désinfecté avec des camions de vidange pour un total de plus de 150 pièces (concessions, lieux de culte et sites religieux historiques). Nous avons aussi procédé à des opérations de saupoudrage et de traitement de différents sites censés recevoir des pèlerins", a indiqué le lieutenant Mbaye Lèye, chef de la sous-brigade du Service d'hygiène départemental de Keur Massar.

Il intervenait en marge de ces opérations organisées en collaboration avec l'Association des acteurs de l'assainissement du Sénégal, le Cadre de réflexion et d'Action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement, de concert avec IBP (International Budget Partnership).

Le lieutenant Mbaye Lèye précise que ces actions visent à préserver la santé des pèlerins qui participent en grand nombre à cet évènement religieux, alors que des pluies assez fortes ont arrosé une grande partie de la banlieue de Dakar ces dernières 48 heures.

En plus de ces opérations de désinfection et de saupoudrage, le lieutenant Lèye a remis des kits d'hygiène contenant, entre autres, du savon, des lave-mains et des cartons d'eau de javel.

"Nous sommes satisfaits de cette action (de désinfection et de remise de matériel d'hygiène)", a souligné Seydina Mandione Thiaw Laye, coordonnateur du comité d'organisation de l'édition 2023 du pèlerinage annuel de la communauté Layène à Nguédiaga, dans la commune de Malika.

Le guide spirituel a fortement salué la mobilisation des acteurs qui, selon lui, apportent, chaque année, à sa communauté religieuse leur soutien en vue de bien accueillir les pèlerins.