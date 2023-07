Sénégal: Une campagne pour sensibiliser sur la traite des êtres humains, samedi

Dakar — Le Théâtre national Daniel Sorano abrite, ce samedi à partir de 19 heures, le lancement de la campagne « Coeur bleu » au Sénégal", dans le cadre du projet Promis financé par les Pays-Bas, pour sensibiliser sur la traite des êtres humains, a appris l'APS de ses organisateurs.

Le lancement est prévu 'à l'occasion de la célébration le même jour de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des humains, précise un communiqué reçu à l'APS.

La même source renseigne que la cérémonie est organisée par le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH).

Les deux représentations vont lancer la campagne "Coeur bleu" sous l'égide du Comité national de lutte contre la traite des personnes, la protection des victimes et des témoins (CNLTP) et du ministère de la Justice, indique le communiqué.

Le texte explique que cette campagne a pour objectif d'encourager "la participation des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et des particuliers pour agir et aider à prévenir la traite des êtres humains".

Un concert gratuit sera animé par la chanteuse sénégalo-canadienne Alexiane, les Sénégalais Coumba Gawlo et VJ, ainsi que les finalistes du concours "Chantez pour la justice". Il vise à "sensibiliser l'opinion publique mondiale sur la traite des êtres humains et son impact sur les individus et la société, selon les organisateurs.

En plus de ce concert évènement, "les six jeunes finalistes de ce concours auront l'opportunité de participer à un master class d'une semaine avec Éveil et Musiques formés par Gaël Hottmongo et Sadrak au studio légendaire la Boutique de Pape Armand Boy", font-ils savoir.

Le concert sera précédé le 27 juillet date la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains au Sénégal, d'un panel dans un hôtel de Dakar.