Congo-Brazzaville: Transport - Relance effective du trafic public sur l'axe fluvial

Interrompu depuis 2017, le trafic public sur la voie fluviale vers la partie septentrionale du Congo va reprendre ce 27 juillet. Peu avant le départ, le ministre de l'Economie fluviale et des Voies navigables, Guy Georges Mbacka, a visité le 25 juillet le bateau "Ville de Brazzaville" qui va inaugurer la relance du trafic sur cet axe en vue de s'assurer de son état.

Le voyage inaugural se fera sur l'axe Brazzaville-Bétou, une localité frontalière de la République centrafricaine. Il se fera à bord du bateau "Ville de Brazzaville", entièrement réhabilité sur instructions personnelles du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Peu avant le départ du convoi prévu pour ce jeudi 27 juillet, le ministre de l'Economie fluviale et des Voies navigables, Guy Georges Mbacka, a tenu à visiter le navire, question de s'assurer qu'il est au point et peut s'embarquer en toute sécurité. Réservé au transport des passagers et de marchandises, le bateau "Ville de Brazzaville" est bien équipé et doté des commodités d'usage, permettant à tous de voyager dans de bonnes conditions. « Ce bateau dénommé "Ville de Brazzaville" avait été réfectionné sur instructions personnelles du chef de l'Etat, pour transporter le carburant destiné à alimenter la centrale thermique d'Impfondo. Mais, au dernier moment, il a été décidé qu'il ne pourra plus servir à cette fin. Etant réhabilité, nous avons pensé qu'il faille le mettre sur le trafic pour assurer le transport des passagers et des marchandises. A son retour, le bateau rénové effectuera son deuxième voyage sur l'axe Brazzaville-Ouesso », a précisé Guy Georges Mbacka.

%

Au beach, le ministre de l'Economie fluviale et des Voies navigables a profité de l'occasion pour visiter d'autres navires en panne sur le quai. Il a souligné que leur réhabilitation coûtera cher à l'Etat mais il a toutefois pris l'engagement de plaider auprès du gouvernement pour que le bateau Ngobila soit aussi réhabilité. Cela permettra à l'Etat, a renchéri le ministre, de disposer d'au moins deux bateaux afin de mieux relancer le trafic à passagers. En relançant le trafic sur la voie fluviale, l'objectif du gouvernement est non seulement de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi et surtout de revaloriser l'économie fluviale, un secteur aussi porteur de la plus-value.