Angola: La première 'Expo Feito em Angola' a lieu cette année

Luanda — L'Institut national d'appui aux micros, petites et moyennes entreprises (INAPEM) prévoit d'organiser cette année l"'Expo Feito em Angola" (Expo Made in Angola), visant la diffusion du Service Fabriqué en Angola (SFA), a annoncé ce mardi 25 juillet le président du Conseil d'administration de cette institution, João Nkosi.

Le responsable a donné cette information lors de la présentation du bilan de la participation du Service Fabriqué en Angola, à la 38ème Foire Internationale de Luanda (FILDA 2023).

En plus de préparer et de faire connaître "l'Expo Feito em Angola 2023", l'INAPEM, à travers le SFA, prévoit également d'organiser des ateliers pour informer les secrétariats généraux des ministères et autres institutions publiques centrales et locales sur la procédure de passation des marchés publics de biens et services "Made in Angola".

Il prévoit également d'organiser des séminaires au niveau provincial pour informer le secteur privé sur les procédures de passation des marchés publics de biens et services "Made in Angola" et une vaste campagne de communication, hebdomadaire, sur les procédures, les avantages, l'impact du Service Fabriqué en Angola constituent.

Il est également prévu, selon le responsable, d'engager des ambassadeurs et des centres commerciaux en tant que partenaires du SFA, d'amener des acteurs insérés dans le champ de l'économie créative, d'améliorer le mécanisme d'adhésion à la marque Fabriqué en Angola et de travailler avec les autres partenaires dans la réalisation des avantages prévus en adhérant au SFA.

%

En ce qui concerne les données du SFA à FILDA 2023, il a déclaré que parmi les entreprises adhérant au "Fabriqué en Angola", 28 exposants ont participé audit salon, ainsi que six entreprises avec des processus d'adhésion en cours et le même nombre d'entreprises intéressées au processus, ainsi que 70 entreprises qui ont postulé au "Feito em Angola".

En termes de provinces, les exposants de FILDA 2023 liés au "Feito em Angola" sont venus de Luanda (29), Malanje (2), Benguela (1), Bengo (1) et Namibe (1). Deux entreprises avec le sceau vert ont également participé à FILDA, à savoir BIOCOM et Fazenda Filomena.