Ile Maurice: Dengue - Le nombre de cas en baisse

Maurice compte huit cas de dengue, tandis que Rodrigues n'en recense qu'un seul. Ces chiffres ont été communiqués par le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, hier mardi 25 juillet, lors d'une réunion avec ses cadres pour évaluer la situation sur le terrain et dans les hôpitaux.

Depuis la semaine dernière, le nombre de cas a diminué, a confirmé le ministre. «De notre côté, nous continuons à réaliser des tests antigènes et des tests PCR pour soigner ceux qui sont infectés», a-t-il précisé. Les moustiques se sont répandus dans toute l'île, mais une plus forte concentration a été observée dans la région de Port-Louis, Roche-Bois et de Baie-du-Tombeau.

Dans la foulée, Kailesh Jagutpal a invité ceux qui présentent des symptômes à se rendre dans les centres de santé, non seulement pour se soigner, mais aussi pour protéger tous les autres membres de leur famille. Il a également évoqué les symptômes associés à ce virus. «Initialement, la personne présente de la fièvre, qui peut devenir plus grave, voire fatal, si des soins appropriés ne sont pas prodigués.»

Par ailleurs, le ministre exhorte la population à être responsable face à ce virus en prenant les mesures nécessaires ; disposer correctement des ordures et s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau dans les jardins. «Il faut la coopération de toute la communauté.» Les régions infectées feront l'objet d'inspections plus fréquentes, et les exercices de fumigation se poursuivront. Malgré toutes ces précautions, Kailesh Jagutpal prévient que le virus ne disparaîtra pas du jour au lendemain, cela prend du temps pour contrôler et réduire les moustiques.

Concernant le niveau d'alerte 1 émis par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies pour Maurice, le ministre assure que tous les cas sont comptabilisés et que cela n'a aucun impact sur le nombre de voyageurs venant à Maurice. Il affirme que le service sanitaire effectue une surveillance stricte à l'aéroport. Pour faire face aux problèmes liés aux substances utilisées sur le terrain pour éviter la propagation des moustiques, le ministère a déjà formulé une demande et devrait obtenir les substances d'ici une semaine ou une dizaine de jours. La situation à Rodrigues est sous contrôle.