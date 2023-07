Congo-Brazzaville: Vie associative - Le stress hydrique, une préoccupation pour Panafrican Youth Union

L'association Panafrican Youth Union (PYN) a organisé, le 22 juillet, à Kintélé une soirée panafricaine de levée de fonds afin de mettre en oeuvre son plan d'action.

Placée sur le thème « Stress hydrique et accès à l'eau potable », la première édition du gala de charité de PYN visait à récolter 60 millions FCFA pour la construction de vingt forages en Afrique dont quatre en République du Congo. La rencontre a connu la participation des délégations venues, entre autres, du Nigeria, de Madagascar, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Une initiaive qui positivement appréciée par les participants dont l'actrice ivoirienne Emma Lohoues qui a mis sa main dans la poche et invité tout le monde à y contribuer afin d'aider les populations démunies.

La présidente fondatrice de PYN, Issoa Anissa Sassou N'Guesso, a rappelé que son association a été créée pour venir en aide aux populations démunies du continent africain. « Cela fait une année que nous travaillons sur ce projet, aujourd'hui nous organisons un gala de charité. Une cause nous réunit ce soir, l'accès à l'eau potable pour tous car le stress hydrique est l'un des plus grands problèmes qui planent sur notre continent. Nous invitons la population à nous suivre sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook, et à faire des donations », a-t-elle exhorté.

Selon elle, cette soirée de gala visait plusieurs objectifs dont la réunification de l'Afrique et la récolte des fonds pour la mise en oeuvre du plan d'action afin de construire vingt forages dans les pays africains les plus affectés par le stress hydrique. Une fois les fonds collectés, PYN lancera son projet de construction des forages en République du Congo où quatre sites sont identifiés, notamment à Ignié, Odziba et Inga, dans le département du Pool, ainsi qu'à Etsouali, dans les Plateaux, avant d'aller à Madagascar.

Une fois ces fonds récoltés, nous commencerons par deux pays : le Congo Brazzaville avant d'aller à Madagascar. « Notre association est ouverte à tout partenariat tant qu'il rentre dans notre règlement intérieur, surtout lorsqu'il rentre dans notre plan et champ d'action. Vous pouvez aussi nous effectuer des dons en espèce... Chacun à son échelle peut aider l'association en apportant sa pierre à l'édifice », a poursuivi la présidente fondatrice de PYN.

Créée le 11 mai 2022, PYN a pour objectif principal : améliorer la qualité de vie des peuples africains. Ce qui passe par l'apport de solutions durables telles que l'accès à l'eau, l'électricité et l'éducation. L'association oeuvre, en effet, pour le développement du continent africain. « En organisant ce gala de charité panafricain, notre mission est d'assurer aux communautés vulnérables un accès durable à l'eau potable et à des services d'assainissement et d'hygiène. Nous voulons par cet évènement étendre le panafricanisme associatif car ensemble nous nous élèverons toujours ! Unissons nos forces pour bâtir l'Afrique que nous voulons », a conclu Anissa Sassou N'Guesso.