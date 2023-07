Afrique: Téte António participe au II Sommet et Forum économique Russie - Afrique

Luanda — Le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, est à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour participer au II Sommet et au Forum économique Russie-Afrique.

Le IIe Sommet et Forum économique et humanitaire Russie-Afrique se déroulera sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement" et se tiendra du 26 au 29 juillet, dans la ville de Saint-Pétersbourg, sous les auspices du Président russe, Vladmir Poutine, et du Président de l'Union africaine et des îles Comores, Azali Assoumani.

L'événement réunira plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, ainsi que des dirigeants d'organisations internationales, des personnalités politiques, du monde des affaires, entre autres invités.

L'événement visera à promouvoir le renforcement de la coopération globale et équitable entre la Fédération de Russie et les pays africains, dans divers domaines, à savoir politique, sécuritaire, économique, scientifique et technique, culturelle et humanitaire.