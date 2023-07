Congo-Brazzaville: FAC - Consolidation des capacités pour la prise en compte des charges

Les commandants des grandes formations et des chefs de corps des Forces armées congolaises (FAC) « session 2023 » participent, du 25 au 29 juillet, à un séminaire couplé avec la 4e édition de la manoeuvre école (MANECO 4) placé sous l'autorité du chef d'état-major général des FAC, le général de division Guy Blanchard Okoï.

Le séminaire des commandants des grandes formations et des chefs de corps a pour objectif d'évaluer l'appropriation et la consolidation des acquis du séminaire 2021 ; préparer les commandants de grandes formations et les chefs de corps à un meilleur exercice de leurs fonctions ; rappeler aux séminaristes les mécanismes de montage et de conduite d'un dossier d'exercice tactique du niveau d'un groupement de forces interarmées.

La MANECO 4 est un exercice de poste de commandement qui a pour but de développer les capacités des apprenants à planifier et conduire une manoeuvre à dominante terrestre de niveau tactique. Il s'agira de mettre en oeuvre les savoir-faire acquis par les élèves et stagiaires de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, impliqués comme joueurs dans cet exercice, notamment les stagiaires de la 3e promotion du cours d'état-major interarmées, les stagiaires de la 3e promotion du cours de formation des futurs commandants d'unité et les élèves officiers d'active de la 27e promotion de l'Académie militaire Marien-Ngouabi.

%

« Ce séminaire devra permettre de raviver vos connaissances afin de faire remonter à la surface les connaissances enfouies ou diluées dans la routine quotidienne. Il permettra aussi de consolider les capacités nécessaires pour la prise en compte efficiente des charges et des missions qui vous sont confiées toutes aussi importantes les unes que les autres », a déclaré le chef d'état-major général des FAC, Guy Blanchard Okoï.

C'est dans cette optique qu'ont été déjà abordés ou seront abordés les thèmes aussi divers que variés comme le commandement au quotidien, la formation et l'entraînement, les ressources humaines, la logistique, les opérations ou l'administration. Il est également prévu pour les commandants des grandes formations et les chefs de corps une visite guidée interactive de MANECO 4, a relevé Guy Blanchard Okoï.

Notons que l'issue de cet exercice fera l'objet d'un retour d'expériences qui permettra de déterminer le niveau de planification et de conduite des opérations atteint par les officiers en formation. En définitive, la finalité, c'est d'avoir d'une part les chefs compétents, d'autre part le renforcement des capacités opérationnelles de la troupe, en vue d'avoir des hommes formés, entraînés, aguerris, loyaux, fidèles aux institutions, respectueux du droit international humanitaire et des droits humains.