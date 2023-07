Afrique: Des diplomates de l'Angola et de la Zambie attachent de l'importance à la paix et à la sécurité régionale

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, et son homologue zambienne, Rose Kashembe Sakala, ont souligné ce mardi, à Addis-Abeba, l'importance de la paix et de la sécurité dans les agendas d'intégration régionale.

Selon un communiqué de presse de l'Ambassade d'Angola en Éthiopie, les deux diplomates se sont engagés à suivre les actions de coopération et de collaboration dans les domaines de la paix et de la sécurité au niveau des organisations régionales auxquelles les deux pays sont intégrés.

Lors de la réunion qui a eu lieu à l'Ambassade de l'Angola, Miguel Bembe, également représentant angolais auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et son interlocutrice, ont conclu, dans le cadre de la coopération bilatérale, qu'il était nécessaire d'accroître la coopération économique, en particulier, avec la revitalisation du Corridor de Lobito.

L'importance du projet de construction de la route Angola-Zambie, à travers la frontière Jimbe-Mwinulunga et de la route Mapelenga (Malundo)-Sikongo, a également été soulignée.

La construction vise à combler le manque d'infrastructures de transport destinées à relier les deux pays par voie terrestre.

A cette occasion, les diplomates considèrent qu'il est essentiel d'augmenter le volume des échanges et des investissements entre les deux pays afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de leurs habitats.

Les ambassadeurs Miguel Bembe et Rose Kashembe Sakala ont souligné l'importance de la mise en oeuvre des 6 (six) instruments juridiques existants entre l'Angola et la Zambie, notamment dans les domaines politico-diplomatique, des infrastructures, de la justice, de l'éducation et du commerce.

L'Angola et la Zambie partagent une frontière de 1 110 kilomètres et sont membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ainsi que de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (ICRGL).