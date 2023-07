Cote d'Ivoire: Dématérialisation des marchés publics- Moussa Sanogo lance officiellement le Système intégré de gestion

Le ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Moussa Sanogo a procédé, le mardi 25 juillet 2023 à Abidjan, au lancement officiel du Système intégré de gestion des marchés publics (SYGOMAP), plateforme dématérialisée des marchés publics. Rapporte le Cicg.

Selon le ministre du Budget et du portefeuille de l’État, le SYGOMPAG vient consacrer l’engagement du gouvernement pour une gestion novatrice, axée sur la traçabilité, la transparence et la célérité. « Le gouvernement ivoirien a décidé de l’informatisation des opérations de marchés publics aux fins du renforcement des pratiques de bonne gouvernance »

Les opérateurs économiques pourront, à partir de cette application web, consulter les plans de passation de marchés et les avis d’appels d’offres, acquérir les dossiers d’appels à la concurrence et soumettre leurs offres. Le ministre Moussa Sanogo s’est voulu rassurant. « La dématérialisation ne bouleverse pas les règles et principes des marchés tels qu’édictés par le Code des marchés et ses textes subséquent. En revanche, elle simplifie les procédures et renforce le libre accès à la commande publique en ce qu’elle donne la possibilité à tous les opérateurs quelle que soit leur position géographique au moment de la procédure de marché de soumettre une offre », a-t-il assuré.

Poursuivant, il a indiqué que la dématérialisation des marchés publics permet d’améliorer la transparence, la fluidité et la célérité par un accès facilité de tous, acheteurs publics, opérateurs économiques, Direction générale des marchés publics (Dgmp) et l’Autorité de régulation des marchés publics (Anrmp), aux dossiers de marchés.

Aussi, Youl Sansan François, Directeur général des marchés publics, a ajouté qu’en plus de l'accélération dans le traitement des opérations de marchés publics et le renforcement de la transparence et de la crédibilité du système des marchés publics, à travers le SYGOMAP, il s’agit de réduire les risques liés à la manipulation des offres des soumissionnaires, d’accroître les possibilités des entreprises à soumissionner aux appels d’offres, puis de réduire le coût de la participation des entreprises aux appels d’offres. Rappelons que l’informatisation des opérations de marchés publics résulte d’un engagement du gouvernement traduit par une communication en Conseil des ministres le 23 juin 2017.