Afrique: Concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbounda - Pointe-Noire aligne ses 136 meilleurs élèves

Ce concours vient d'être lancé, le 25 juillet, sur l'ensemble du territoire national. Dans la ville océane, 136 élèves ont été sélectionnés pour y participer.

Le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, a procédé au lancement des épreuves du concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbounda situé dans le département du Niari. Sur environ 900 dossiers de candidatures déposés à la direction départementale de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de Pointe-Noire, au total 136 élèves ont été sélectionnés pour avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 7 au certificat d'études primaires élémentaires blanc de 2023. Et parmi tant d'autres critères de participation, avoir au moins 12 ans avant le mois d'août de cette année.

Répartis en quatre salles au lycée Victor-Augagneur, ces candidats ont composé durant une journée dans quatre disciplines, à savoir les mathématiques, la dictée-question, les questions de cours et l'expression écrite. Toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de ce concours. Les enveloppes contenant les épreuves sont parvenues avec leurs scellés, et selon les dispositions prévues à cet effet. Notons que le concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbounda concerne seulement les meilleurs élèves du CM2. Créés dans le but de former l'élite de demain, les lycées d'excellence sont des opportunités pour la jeunesse congolaise.