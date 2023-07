Afrique: Compétitions interclubs de la CAF - Les clubs congolais connaissent leurs adversaires

La Confédération africaine de football(CAF) a procédé, le 25 juillet, au tirage au sort de la Ligue des champions et de la Coupe africaine de la Confédération. Les clubs congolais savent à quoi s'en tenir.

L'AS Otohô qui représentera le Congo à la Ligue africaine des champions croisera El Merreikh du Soudan au premier tour préliminaire. Le match aller se jouera entre le 18 et 20 août et le 25-27 août pour le retour. AS Otohô-El Merreikh est un match aux allures d'une revanche ou d'une confirmation. Le 29 novembre 2020, cette équipe du Soudan avait contraint l'AS Otohô à un nul d'un but partout à Owando avant de lui imposer une défaite 2-0 à Omdurman. C'est un adversaire de taille à prendre avec beaucoup de sérieux.

El Merreikh a déjà remporté la Coupe de la Confédération en 1989, alors qu'en six participations l'AS Otohô n'a jamais intégré la phase de poules de la Ligue des champions. Par deux fois, elle a été éliminée à la porte des poules pour être reversée à la Coupe de la Confédération et gagner sa place dans les groupes en 2019 et 2022. L'équipe championne du Congo qui va jouer ses matches à l'extérieur veut cette fois-ci franchir un palier.

Exemptés du premier tour préliminaire de la Coupe africaine de la Confédération, les Diables noirs vont affronter le vainqueur Cano sport Academy de la Guinée équatoriale contre Maestro United de la Zambie. Les matches aller du deuxième tour auront lieu du 15 au 17 septembre et le retour du 29 septembre au 1er octobre. Le vainqueur intègre la phase de groupe. C'est dans les mêmes circonstances que les Diablotins avaient pour la première fois réussi à se qualifier pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération 2023. Ils ont terminé à la troisième place après avoir affronté Rivers united, Asec, le Daring club Motema Pembe et Asec Mimosas. Les Diables noirs espèrent, cette fois-ci, sortir de la phase des poules et disputer les quarts de finale.