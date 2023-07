Cote d'Ivoire: Infrastructures sanitaires - Patrick Achi met en service le Pôle gynéco obstétrique et pédiatrique du Chu de Cocody

Le Premier Ministre Patrick Achi a présidé, le mardi 25 juillet 2023 à Abidjan, la cérémonie couplée d’inauguration du Pôle gynéco obstétrique et pédiatrique du CHU de Cocody et de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, deux établissements sanitaires dotés d’équipements aux standards internationaux. Rapportent les services de la Primature.

« Nous inaugurons deux établissements de pointe au service de nos sœurs et de nos frères, notamment les plus petits et les plus fragiles. Avec ce Pôle gynéco obstétrique et pédiatrique, nous disposons d’une structure ultramoderne qui va grandement améliorer la prise en charge du couple mère-enfant. L’Institut de médecine nucléaire viendra compléter l’arsenal thérapeutique qui permettra d’améliorer le diagnostic et le traitement de diverses infections liées au cancer. Ce sont là deux symboles d’une Côte d’Ivoire qui avance, soucieuse de la santé de tous, d’une Côte d’Ivoire solidaire voulue par le Président Alassane Ouattara », a indiqué Patrick Achi.

Le Pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du Chu de Cocody est un bâtiment à quatre niveaux, d'une capacité de 228 lits pour un investissement total de 17,7 milliards Fcfa. C’est un service de référence qui contribuera à la baisse du taux de mortalité maternelle et infantile.

L’institut de médecine nucléaire d'Abidjan, d’un coût global de 1,2 milliards Fcfa, vient quant à lui, combler un déficit dans le dispositif de diagnostic et de suivi des maladies liées au cancer. Pour le Chef du gouvernement, la réalisation de ces deux infrastructures s’inscrit dans le cadre du programme de modernisation hospitalière.

Le Premier ministre a rappelé les efforts du gouvernement qui n’ont qu’un objectif. Celui de la gestion rationnelle et efficace du système de santé. Il s’agit notamment, du renforcement des investissements dans le secteur, la modernisation des plateaux techniques, le développement des pôles de spécialités, la mise en place de nouvelles modalités de gestion des établissements etc. Patrick Achi a souligné que toutes ces actions traduisent l’engagement du gouvernement à améliorer le niveau du système de santé, à le rendre plus performant et à faire du pays un hub sanitaire régional.