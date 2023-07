Madagascar: Procès pour diffamation envers le SEG - Le verdict attendu le 1er août

Le verdict du procès pour diffamation envers le SEG est attendu pour le 1er août. Hier, les accusés d'association de malfaiteurs, de dénonciation calomnieuse, d'incitation à la haine sur les réseaux sociaux et de dénigrement à l'encontre du général du corps d'armée Serge Gellé, Secrétaire d'État chargé de la gendarmerie (SEG), se sont présentés devant la barre de la salle 2 au tribunal d'Anosy.

L'audience n'a duré que 45 minutes, et le verdict sera rendu le 1er août prochain. Sept individus ont été inculpés, dont un certain Gérard, impliqué dans l'affaire du vol du véhicule Crafter, et Flavien, administrateur d'une page Facebook qui a publié des diffamations envers le SEG. C'est l'État qui a porté plainte contre eux. Un représentant du SEG était présent lors de l'audience. Les accusés ont nié toutes les accusations, affirmant ne pas connaître le SEG.

Pour rappel, cette affaire concerne un haut gradé de la gendarmerie nationale, également membre de l'actuel gouvernement, qui a été impliqué dans une publication l'accusant d'avoir favorisé la libération d'un présumé voleur de voiture. Ce dernier avait déjà avoué son forfait, mais a été libéré après le retrait de la plainte par le propriétaire du véhicule volé. La publication prétendait que le SEG était impliqué dans cet acquittement en raison de liens personnels avec le présumé voleur et de son influence sur la justice. Les accusés ont catégoriquement nié ces insinuations.

%

Quelques jours plus tard, l'origine du compte incriminé a été identifiée, provenant de deux prisonniers d'Antanimora. Suite à leur interpellation, cinq personnes impliquées dans cet acte de diffamation ont été arrêtées. Parmi elles, le voleur présumé de la voiture Crafter et les deux prisonniers d'Antanimora qui ont rédigé la publication diffamatoire. Le quatrième est l'administrateur du compte » Tsy aritra Ifampizarana, » et le cinquième est le détenteur du numéro de téléphone utilisé pour créer ce compte. Tous les cinq ont été inculpés pour association de malfaiteurs, dénonciations calomnieuses, incitation à la haine sur Facebook et outrage envers un officier général. Ils sont actuellement en détention à Antanimora, en attente du verdict.