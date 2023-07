Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - « Le non-respect des lois, à l'origine des troubles politiques »

Le patron du parti Malagasy Miara-Miainga campe sur ses positions. Des infractions ont été commises pendant la préparation de l'élection à venir.

Depuis l'enclenchement du processus électoral, Hajo Andrianainarivelo et son parti, le Malagasy Miara-Miainga (MMM), ont toujours soulevé les différentes failles qui persistent dans la préparation des élections. Ce lundi, il est revenu à la charge. Devant la délégation de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), à Madagascar jusqu'au 1er août pour « évaluer » le processus électoral en cours, à l'Hôtel Colbert à Antaninarenina, le président national du MMM a une fois encore indiqué que des infractions ont été commises par la Commission Électorale Nationale Indépendante durant la refonte de la liste électorale et la loi a été maintes fois bafouée. En affichant ses craintes, Hajo Andrianainarivelo a indiqué que « le non-respect des lois en vigueur étaient toujours à l'origine des troubles politiques dans le pays, surtout durant la période électorale ».

Désordre

« Nous avons toujours interpellé la CENI. Des suggestions ont été même déposées à Alarobia afin d'apporter des améliorations mais elles n'ont pas été prises en compte », a regretté Hajo Andrianainarivelo devant les émissaires de la SADC. « Beaucoup d'infractions ont été commises mais on s'obstine à les poursuivre. Cela pourrait apporter le désordre dans la préparation des élections », a-t-il ajouté. L'occasion semble idéale pour le MMM d'enfoncer une fois encore le clou. Cette délégation est d'ailleurs à Madagascar pour effectuer des rencontres avec les partis politiques dans l'objectif d'évaluer si la conjoncture politique et sécuritaire est favorable à des élections libres, justes et transparentes.

%

Négociation

Au-delà de ses différentes critiques, le MMM se veut être une force de proposition. Pour remédier à cette situation et éviter le pire dans le pays, tous les acteurs politiques devraient retourner à la table de négociation, si on s'en tient aux explications de Hajo Andrianainarivelo. « La politique, c'est de la discussion et de la négociation. Et c'est avec la politique qu'on gère un pays », a-t-il fait entendre. Même si le parti rejette toute forme de régime anticonstitutionnel, il favorise néanmoins la résolution de tous les problèmes qui entourent la préparation des élections dans le consensus.

« Nous voulons que tout le monde se rende compte de la conjoncture actuelle », a enchaîné le leader du MMM, avant d'ajouter que « la discussion devrait se faire avant la prise des décisions mais non pas après que les problèmes surviennent ». Après cette rencontre avec la délégation de la SADC, Hajo Andrianainarivelo continue ses tournées régionales. Ce vendredi, il sera dans le moyen-ouest, à Tsiroanomandidy, dans le cadre d'une conférence-débat organisée par son parti.