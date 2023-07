Madagascar: Océan Indien occidental - Exercice régional de simulation sur la pollution maritime

Lancement, hier, au Centre régional de fusion et d'application de la loi pour la sûreté et la sécurité en mer (Regional Fusion and Law Enforcement Centre For Safety and Security at Sea, REFLECS3) à bois de Rose, aux Seychelles, de l'exercice régional de simulation sur la pollution maritime ou WIOPOLREX (Exercice régional de pollution de l'océan Indien occidental).

L'initiative est du Centre régional de coordination des opérations (CRCO) et du Centre régional de fusion d'information maritime (CRFIM). Un exercice régional de simulation sur la pollution marine dans l'océan Indien occidental, pour répondre à la pollution accidentelle par les hydrocarbures, les substances dangereuses et nocives dans cette partie de l'océan Indien.

Il s'agit d'un exercice de trois jours, du 25 au 27 juillet 2023, qui permettra aux États participants d'étudier leur préparation et leur stratégie d'intervention en cas de pollution marine ainsi que leur capacité de partager des informations. Autrement dit, il vise à tester le niveau de préparation et de réactivité des Etats et des centres régionaux face à une pollution accidentelle par les hydrocarbures et autres substances dangereuses et nocives.

Equilibre de la vie marine

A cette occasion, le secrétaire principal du Département de l'environnement aux Seychelles, Denis Matatiken, a déclaré que la pollution par les hydrocarbures n'a pas de frontières. « Quelle que soit l'échelle, un déversement d'hydrocarbures peut faire des ravages sur les écosystèmes, causant des effets dévastateurs sur l'environnement et perturber l'équilibre de la vie marine. Si aux Seychelles, ces incidents peuvent être considérés comme rares, nous devons reconnaître que toute la région de l'océan Indien occidental reste vulnérable ».

%

Les leçons tirées de l'incident de pollution par les hydrocarbures impliquant le MV WAKASIO le 25 juillet 2020 au large de la côte sud-est de l'île Maurice (où environ 1 000 tonnes métriques d'hydrocarbures ont été déversées en mer), et d'autres situations d'échouement ou de dérive survenues aux Comores, à Madagascar, aux Seychelles et à la Réunion, montrent clairement qu'un pays ne peut, à lui seul, faire face à tous les niveaux de la pollution marine.

Participants

L'exercice régional réunit 15 Etats régionaux, incluant Madagascar, les Comores, Djibouti, le Kenya, l'île Maurice, les Seychelles et la France (La Réunion), mais également, les Maldives, le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, pour ne citer que ceux-là. S'y ajoutent plus d'une dizaine de partenaires internationaux travaillant dans le domaine maritime.

Cet exercice régional de simulation bénéficie du soutien de la Commission de l'océan Indien dans le cadre du programme régional MASE financé par l'Union européenne.