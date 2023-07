Madagascar: Enseignement supérieur - Paiement des bourses d'études à partir du 24 août

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) a sorti le calendrier pour le paiement de quatre mois de bourses d'études. Il s'agit des 6e , 7e, 8e et 9e mois de l'année universitaire 2022-2023.

Le paiement se fera à partir du 24 août prochain dans les six universités publiques du pays et s'étalera jusqu'au mois d'octobre. Le paiement des bourses d'études figure parmi l'une des revendications des associations pédagogiques à l'Université d'Antananarivo. Elles ont adressé une lettre contenant leurs revendications au ministère de tutelle et ont donné en même temps un ultimatum de 72h pour les mettre en oeuvre.

Revendications

Ces associations réclament également la réhabilitation des infrastructures et le renforcement de la sécurité à l'Université d'Antananarivo. Elles revendiquent aussi la reprise des cours suspendus à cause du mouvement université « morte » du Syndicat des enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants (SECES). Cet ultimatum de 72h expire ce jour et les associations d'étudiants ont prévu de se réunir. La suite des événements dépendra ainsi de la décision prise au cours de cette réunion.