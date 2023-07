Madagascar: SOCIO... - ...SCOPIE

Les usagers de la route, en nombre en cette période des vacances, sont particulièrement ciblés par les autorités en charge de la sécurité routière concernant les éléments bons à savoir en la matière.

En effet, outre les déplacements pour les vacances, les voyages pour diverses autres raisons, notamment les déplacements de jeunes sportifs et les sorties cultuelles sont en augmentation. Face à ce flux de véhicules et le trafic routier plutôt dense, les usagers sont incités à veiller au respect des réglementations et conseils prodigués par les autorités en charge de la sécurité routière.

Entre autres, opter pour les véhicules de transport de voyageurs pour tout déplacement, et éviter les véhicules de transport de marchandises ; vérifier que les véhicules ont passé la visite technique spéciale (VTS), obligatoire pour toute activité transport de voyageurs hors de la zone habituelle d'exploitation du véhicule, et à l'issue de laquelle il est délivré une autorisation spéciale.

Ainsi, les chauffeurs des véhicules de transport concernés doivent impérativement être en possession de cette autorisation spéciale. A noter qu'il est formellement interdit à tout chauffeur de véhicule de transport de voyageurs d'effectuer les voyages aller et retour, sans aucun temps de repos. En cas de voyage sur une distance de plus de 400 kilomètres, le véhicule doit effectuer le voyage avec deux chauffeurs, permettant à l'un et à l'autre de se succéder au volant et éviter ainsi l'épuisement, source d'accident.