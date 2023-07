Afrique Centrale: L'Éducation est une 'Intervention Vitale' dans les Situations d'Urgence, déclare le Ministre de l'Enseignement du Sud-Soudan

NATIONS UNIES, 25 juil. 2023 (IPS) - En temps de crise, l'éducation est une composante essentielle des paquets d'intervention humanitaire, a déclaré à IPS la ministre de l'Enseignement Général et de l'Instruction du Sud-Soudan, Awut Deng Acuil, dans une interview exclusive.

Elle s'adressait à IPS lors du Forum Politique de Haut Niveau de l'ECOSOC de l'ONU, au cours duquel elle a participé à l'événement parallèle, "Assurer la Continuité de l'Éducation : Les Rôles de l'Éducation dans les Situations d'Urgence, les Crises Prolongées et la Construction de la Paix".

Des années de conflit au Sud-Soudan et dans la région, combinées à des catastrophes récurrentes, à des déplacements massifs de population et à l'impact du COVID-19, ont eu un impact négatif sur les efforts déployés par le Gouvernement pour offrir une éducation de qualité à tous. Pourtant, leur intérêt et leur engagement à investir dans l'éducation inclusive demeurent.

"Chaque fois qu'il y a une crise, il y a une ruée vers l'aide humanitaire pour sauver des vies. Mais je pense que l'éducation (devrait en faire partie) également. Lorsque les gens fuient un conflit ou une catastrophe naturelle, il s'agit surtout de femmes et d'enfants", a déclaré Mme Acuil.

"Ces enfants arrivent épuisés et traumatisés, et ce qui est crucial, c'est que l'intervention (humanitaire) soit intégrée. Nous devons également nous efforcer de créer un environnement sûr où ces enfants peuvent continuer à aller à l'école. Cela les aide psychologiquement à se consacrer à l'apprentissage (plutôt que de penser à ce qu'ils ont vécu)", a-t-elle poursuivi.

"L'éducation sauve des vies. Ils joueront, ils auront des leçons, ils recevront des conseils de la part des enseignants qui sont bien formés à l'accompagnement [des traumatismes]... Toutes ces interventions leur donnent un sentiment crucial de normalité."

Il est intéressant de noter que la première question que posent les enfants en situation de crise est la suivante : "Pouvons-nous aller à l'école ? "

Selon le HCR, près de 200 000 personnes - dont une majorité d'enfants et de femmes - ont rejoint le Sud-Soudan ces dernières semaines pour fuir le conflit au Soudan. Les partenaires humanitaires internationaux collaborent avec le Gouvernement pour veiller à ce que les nouveaux arrivants bénéficient de soins de santé, d'une alimentation et d'une scolarisation.

« Le Sud-Soudan applique une politique de portes ouvertes. Dès qu'ils sont installés, les enfants doivent aller à l'école. [Nous construisons des abris temporaires pour qu'ils puissent aller à l'école. Il est essentiel de soutenir les enseignants, qui aideront ces enfants.»

Mme Acuil a déclaré que l'organisation Éducation Sans Délai a joué un rôle de premier plan dans la mise en place d'une éducation holistique de qualité pour les enfants qui arrivent dans le pays. Elle a également souligné l'importance de l'intégration des réfugiés dans le système national, citant la politique d'inclusion du Sud-Soudan comme une meilleure pratique dans la région.

"Nous avons des enseignants réfugiés qui sont directeurs d'école dans nos écoles publiques. Nous avons des réfugiés dans nos internats et dans les écoles publiques du Sud-Soudan".

ÉSD a récemment étendu son Programme Pluriannuel de Résilience dans le pays avec une nouvelle subvention catalytique de 40 millions de dollars. Le Partenariat Mondial pour l'Éducation (PME) a fourni 10 millions de dollars américains supplémentaires pour le programme.

Ce programme de trois ans sera mis en oeuvre par Save the Children, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés et Finn Church Aid, en étroite coordination avec le Ministère de l'Enseignement Général et de l'Instruction et d'autres partenaires. L'investissement permettra d'atteindre au moins 135 000 enfants et jeunes touchés par la crise - y compris les réfugiés, les rapatriés et les enfants des communautés d'accueil - avec des soutiens éducatifs holistiques qui améliorent l'accès à l'école, garantissent un apprentissage de qualité, renforcent l'inclusion des filles et des enfants handicapés, et renforcent la résilience face aux chocs futurs.

Le financement total de l'organisation ÉSD au Sud-Soudan s'élève désormais à 72 millions de dollars américain. ÉSD demande à cinq donateurs de s'engager à hauteur de 5 millions de dollars chacun afin de fournir un financement supplémentaire de 25 millions de dollars américains pour l'éducation en situation d'urgence au Sud-Soudan.

Les besoins sont pressants pour la plus jeune nation du monde. Le Sud-Soudan continue d'accueillir des réfugiés fuyant le conflit au Soudan et a besoin d'un soutien supplémentaire pour faire face aux défis convergents du conflit, du changement climatique, des déplacements forcés et d'autres crises prolongées.

"Le programme pluriannuel lancé le mois dernier sera très utile en termes d'accès, d'infrastructures et de formation des enseignants. Nous avons des 'zones difficiles d'accès' qui n'ont jamais vu d'école, jamais vu de salle de classe. Ce sont ces zones que nous avons ciblées en priorité avec cette subvention de 40 millions de dollars. En plus de l'éducation des filles et des enfants handicapés, nous avons aussi besoin de matériel pour l'éducation, en particulier pour l'impression de livres.

Mme Acuil a souligné l'importance de l'éducation des filles, dans un contexte où les normes et les pratiques culturelles, notamment le mariage des enfants, entravent leur accès à l'école. Elle a indiqué que le pays s'attaquait à ce problème par le biais d'une vaste campagne menée par le président et ciblant les chefs traditionnels, la société civile, les membres du parlement, les cadres, les éducateurs, les enseignants et les élèves eux-mêmes.

"Notre président a pris l'initiative de faire campagne pour l'éducation des filles. Cette année, il a déclaré l'éducation gratuite et obligatoire pour tous afin que le Sud-Soudan rattrape les deux générations perdues à cause du conflit dans le pays. Il nous encourage à ouvrir des internats pour les filles en particulier. À l'école primaire, les disparités sont si importantes que dans certains États, il y a plus de filles que de garçons. Mais lorsqu'elles passent au niveau secondaire, seules 18 % d'entre elles terminent leurs 12 années d'études.

M. Acuil a appelé les États membres des Nations unies à soutenir l'éducation dans les situations d'urgence et à investir davantage de ressources.

"L'organisation Education Cannot Wait a montré et démontré qu'en cas de crise, elle réagit rapidement pour aider les enfants. Que ce soit lors de catastrophes ou de guerres provoquées par l'homme, ÉSD a été en mesure de le faire. Nous devons nous concentrer sur cela, en donnant la priorité à l'éducation et en investissant dans l'éducation.

"Si vous investissez dans les enfants aujourd'hui, ils seront les leaders de demain. Nous devons faciliter leur éducation et leur donner les moyens d'aider leur pays et leur communauté. C'est pourquoi l'aide humanitaire et l'éducation doivent aller de pair".

J'aimerais terminer en citant une jeune fille de la région qui m'a dit : "L'éducation ne peut pas attendre, mais le mariage peut attendre". La force de notre humanité réside dans l'éducation, et nous devons continuer à rappeler à ceux qui oublient, et veiller à réveiller ceux qui ne se sont pas encore réveillés pour faire partie intégrante de l'éducation".