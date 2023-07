Madagascar: Soutiens à l'entrepreneuriat - Atelier de formation des techniciens du MICC, cette semaine

Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MICC) a entamé un atelier de 5 jours, visant à renforcer les capacités des techniciens chargés de former les petites et moyennes entreprises (PME), les petites et moyennes industries (PMI) ainsi que les coopératives.

L'événement, qui a débuté le 24 juillet dernier, a été organisé par la Direction de la promotion de l'entrepreneuriat (DPE) en étroite collaboration avec le programme de Diversification de l'économie malagasy (DEM) initié par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). L'objectif principal est de fournir des soutiens techniques et un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs, afin d'améliorer leurs activités productives.

Cette initiative vise donc à renforcer les capacités des techniciens du MICC, leur permettant ainsi d'offrir des formations et des conseils adaptés aux besoins spécifiques des PME, PMI et coopératives. Le renforcement de ces capacités revêt une importance particulière pour favoriser le développement économique du pays et soutenir les entreprises locales, qui jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois et la stimulation de la croissance économique.