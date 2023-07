Madagascar: One Lio - «Soul'afaka» pour ses fans

Les adeptes du rouge-jaune-vert l'apprécient. Middle et anciens le cautionnent, la nouvelle génération le respecte. Produit tamatavien, vite, il représente Madagascar là où il est actuellement. Donc lâcher le microphone ? Jamais ! Car il y a deux jours, il affirme pour une énième fois sa présence sur la scène musicale...

Enfin, la vidéo est sortie, diffusée sur le réseau social Facebook depuis le 24 juillet 2023. « Soul'afaka » est désormais disponible sur YouTube. En fait, cette chanson a été enregistrée depuis 2019, c'était en format simple, la vidéo affichait la photo du chanteur et les paroles défilaient. Perfectionnistes, étant donné que le single lui tenait à coeur, il voulait tourner un clip haute résolution.

Voilà, One Lio est satisfait. « Soul'afaka » parle d'amour. Incarnant le ghettoman dans ses précédents tubes, l'artiste décide de déclarer sa flamme à une femme avec une voix tendre et douce. Tantôt vêtu d'une chemise hawaïenne, tantôt en semi-classe, One Lio joue le gentleman galant pour impressionner la ravissante jeune femme aux frisettes. Evidemment, ce clip fait rêver les amoureux. L'image est tellement belle que certaines laissent aller leur imagination, un voyage de noces quelque part sur terre au bord de la plage !

« Soul'afaka », un jeu de mot proposé par One Lio ayant deux sens. D'une part, ça vient du mot malgache « solafaka » littéralement tomber. Oui, le jeune homme est tombé amoureux. Sous un autre angle, le titre est composé de deux mots, anglais et malgache, « soul » qui veut dire âme et « afaka », libéré. Il évoque cette âme libérée grâce à la puissance de l'amour. Bourré d'inspiration est cet homme.

Dire des choses palpitantes, One Lio l'a toujours fait ! Ses convaincus s'en souviennent de « Zah mila anao » en 2012, lorsqu'il était en featuring avec Joudas, Kipikilahy Bandem, et John Love. Un son qui a fait bouger les gyal et les rudeboy des cités universitaires de la Grande Ile. Depuis, le raggaman de souche y a pris goût, sans quitter son terrain de prédilection qui est le ragga, il se lance encore une fois en produisant « Zah ninao » en 2016. Ensuite en décembre 2021, il s'aventure dans le milieu afro-latino en invitant l'étoile montante de ragga-dancehall qui n'est autre que Hosganja dans « Melody » .

Le talent de Wanna Li, comme ses proches le surnomme, n'est pas encore suspendu à une corde. Au contraire, il a pris de l'altitude. Il a un public fidèle qui lui souhaite de la longévité !