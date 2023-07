Madagascar: Un système éducatif à remettre en selle

Après les incidents graves qui ont marqué ce baccalauréat 2023, l'émotion des parents et de leurs enfants candidats n'est pas prête de retomber.

L'opinion a été profondément marquée par ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux et veut comprendre vraiment ce qui s'est passé et qui en est responsable. Plusieurs arrestations ont été opérées, mais jusqu'à présent, les suspects n'ont pas été déferrés au parquet. Tout le monde veut connaître le fin mot de l'histoire et désire qu'il n'y ait pas que des boucs émissaires, mais que l'on s'attaque aux véritables racines du mal..

Un système éducatif à remettre en selle

L'enquête de la gendarmerie est en cours et a permis, semble-t-il, l'arrestation de plusieurs personnes. Mais ceux qui sont en charge des investigations observent un certain mutisme. L'opinion suit de près la suite de cette affaire dont la survenue n'est pas fortuite. Certains de ces courants estiment que c'est tout le système éducatif qui est ébranlé et que l'on a vu le résultat de ses failles.

C'est certainement la raison pour laquelle la commission sociale, culturelle et communication du Sénat a convoqué la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour qu'elle parle, entre autres sujets, des suites qui seront données à cet examen. Cela est inédit et cette séance où elle sera présente sera certainement suivie de près par les observateurs.

Des questions pertinentes seront posées et les réponses apportées permettront d'avoir une vue globale de la situation. Des leçons doivent être tirées pour améliorer le fonctionnement de ce monde de l'éducation. Les fuites de sujet, qui ont été détectées cette année, ne sont qu'une des manifestations du relâchement survenu ces derniers temps dans ce secteur. L'effet est particulièrement désastreux car c'est l'avenir des jeunes Malgaches qui est en jeu. Il est nécessaire de remonter la pente.