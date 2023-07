Madagascar: Tournoi inter-banque - SMMEC sacré en pétanque

Le tournoi inter-banque organisé par la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) s'est déroulé les 23 et 24 juillet derniers. L'événement entre dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la BFM.

A cette occasion, elle a rassemblé 18 établissements financiers lors de l'événement intitulé « Les Grands jeux du cinquantenaire de BFM ». Les participants devaient se mesurer dans 5 disciplines, à savoir, le foot-ball, le basket-ball, le volley-ball, la pétanque et le tennis de table, et ce, durant ces deux jours au stade Barea annexe. Pour la pétanque, triplette homme, la Société Malagasy Mutualiste d'Epargne et de Crédit (SMMEC) est montée sur la plus haute marche du podium.

L'équipe de la SMMEC constituée de Ralizaka Hiarozo, Rason Hajaharison, Tantely Andriantsilavina et Christian Rakotoarisoa s'est imposée face à la formation de l'assurance Aro au duel final. Au basket-ball, l'équipe de l'institution de microfinance a été vice-championne, après avoir été battue par la Banque centrale. « En sa qualité d'institution de microfinance, représentée par les membres du Conseil d'Administration, la Direction générale félicite la Banky Foiben'i Madagasikara pour son 50e anniversaire. Nous remercions chaque joueur de chaque discipline pour leur dévouement, leur esprit d'équipe et leur joie de vivre. En effet, l'objectif est de rendre les travailleurs actifs et en bonne santé, en pratiquant diverses activités sportives », a expliqué l'institution.