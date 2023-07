Madagascar: Qualité des semences - 22 inspecteurs effectueront des contrôles dans neuf régions

Le Service Officiel de Contrôle (SOC) des semences et matériel végétal au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage vient de sortir 22 inspecteurs et contrôleurs semenciers, et ce, avec l'appui de la JICA.

Ils étaient 25 personnes à avoir suivi les formations en la matière et 22 apprenants ont passé leur examen, sanctionné d'un certificat. Ces nouveaux inspecteurs et contrôleurs semenciers ont ainsi prêté serment au niveau du Tribunal de première instance à Anosy avant de prendre officiellement leur poste. Ils vont travailler notamment dans neuf régions de l'île, à savoir, Amoron'i Mania, Matsiatra ambony, Melaky, Menabe, Sofia, Betsiboka, Ihorombe, Itasy et Analamanga tout en étant dotés de tablettes et de téléphones portables.

Il est à noter que le SOC se charge du contrôle et de la certification des semences produites et commercialisées à Madagascar afin de mettre à la disposition des paysans des semences de qualité et certifiées. Le ministère de tutelle prévoit de produire 10 000 tonnes de semences jusqu'en 2027. Mais le nombre des inspecteurs et contrôleurs semenciers reste insuffisant car ils ne sont que 118 agents en tout, au niveau du SOC. Cette entité prévoit de renforcer son équipe en formant 36 nouveaux inspecteurs et contrôleurs semenciers d'ici la fin de l'année.