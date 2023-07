Tunisie: Festival international de Hammamet | Concert de Marwan Khoury - A la hauteur des attentes !

La 57e édition du Festival International de Hammamet a accueilli, le dimanche 23 juillet 2023, le chanteur et compositeur libanais Marwan Khoury en présence de la ministre des Affaires culturelles tunisienne Hayet Guettat Guermazi.

Avec un ensemble de 3 vocalistes et 9 musiciens sur scène, jouant de la batterie, du clavier, du violon, de la percussion, de la guitare, de la darbouka et du qanun, et sur le piano blanc, Marwan Khoury a proposé un répertoire d'environ 20 chansons. Sur le théâtre de Hammamet, il a joué quelques-unes de ses chansons phares telles que « Kil El Assayed », « Khodni Maak » et « Ya Rab », d'autres de ses nouvelles productions « Yeslamli illi Ghar », quelques chansons qu'il a écrites pour des feuilletons comme « Law » et quelques chansons du registre « Dabka » libanaise.

Le concert de Marwan Khoury était au complet et l'interaction avec le public était similaire aux années précédentes. Fidèle, le public a sifflé toutes les chansons, mot à mot.

Lors de la conférence de presse, il a annoncé que ce n'était pas prévu qu'il allait jouer de la « Dabka », mais vu l'interaction avec le public, il a été tenté par l'idée. Concernant son ralentissement au niveau de la production musicale, il a déclaré : «J'ai délaissé la production musicale, ces dernières années, je n'ai rien partagé de nouveau avec mon public et je me sens coupable ». « Ma vie privée a primé sur ma musique, je me suis marié et j'ai dû gérer plein de choses, je n'arrive pas à séparer ma vie privée de mon travail », a-t-il ajouté. Il a également confié que YouTube et les réseaux sociaux ont changé la logique de production et qu'il doit s'adapter à ce changement en ne publiant que des singles pour la période à venir. Et en exclusif, Marwan Khoury a annoncé que bientôt il y aura une collaboration avec le chanteur tunisien Saber Rebaï.

Marwan Khoury a confirmé le fait qu'il vire plus vers le romantisme et vers les mots simples (qui ne veulent pas dire superficiels) et c'est pour cela que le public arrive toujours à profondément ressentir ses chansons. La 57e édition du Festival International de Hammamet se poursuit jusqu'au 12 août 2023 .