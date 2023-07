Tunisie: Expatriés - Eiber et Saragosse veulent Haissem Hassan

Sociétaire de Villarreal, l'ailier droit Haissem Hassan sera libre de droit en juin 2024 mais suscite dès maintenant l'intérêt de deux clubs espagnols, Eibar et la Real Saragosse.

Natif de 2002, ce joueur qui dispose de la triple nationalité (Tunisie, Egypte et France) est actuellement éligible pour porter la tunique des Aigles de Carthage. D'ailleurs, selon certaines indiscrétions, en coulisses, la FTF s'active à convaincre le joueur d'endosser la casaque du Team Tunisie. Ce faisant, par le passé, le joueur, recruté par Villarreal en contrepartie de 2 millions d'euros, avait été cédé à titre de prêt à CD Mirandes, là où il a excellé et a concentré les regards de quelques clubs ibériques. Joueur longiligne et solide comme un roc, Hassan joue des deux pieds et compte bien profiter de ce mercato pour viser plus haut et intégrer une écurie qui lui ouvrirait les portes des cadors du football européen.

Rizespor jette son dévolu sur Ben Ouanes

Mortadha Ben Ouanès serait très proche de Rizespor après une expérience à Kasimpasa. Alors que Samsunspor est aussi intéressé par l'ex-Etoilé, c'est à Rizespor qu'il devrait déposer ses valises et rester donc en Turquie. Latéral-volant, Ben Ouanes plaît à Rizespor qui cherche un arrière gauche à vocation offensive. Rappelons que l'éventuel futur club de Ben Ouanès comptait pour anciens pensionnaires Montassar Talbi et Yassine Meriah.

Achouri passe au FC Copenhague

Une saison à Viborg et puis s'en va ! Elias Achouri reste au Danemark mais quitte Viborg FF. Le joueur tient désormais un accord avec Viborg pour rallier les rangs de Copenhague durant quatre ans en contrepartie de 3,5 millions d'euros. A 24 ans donc, Achouri rejoint l'escouade du coach Jacob Neestrup, un technicien qui a insisté pour avoir le joueur international tunisien dans son groupe. Notons cependant que ce transfert a failli capoter en raison des attentes jugées élevées de Viborg. En clair, son désormais ex-club employeur demandait 6 millions d'euros pour lui accorder son bon de sortie et à un moment donné le joueur était à deux doigts de rejoindre Brondby IF, club preneur et capable de s'aligner sur les demandes de Viborg.

Le Stade Lavallois prend Cherni

International tunisien U23, Amine Cherni passe d'un club de National 2 à un club de la Ligue 2. En effet, ce pur produit du Paris FC, passé par Chambly, a signé il y a quelques jours un contrat de deux ans avec le Stade Lavallois. La saison passée, le latéral tunisien de 21 ans a disputé 30 matchs, marqué trois buts et délivré un assist.

Rami Kaib intègre Djurgården

Suite à une expérience de deux saisons à Heerenveen, club de l'élite hollandaise, l'international tunisien, Rami Kaib, a décidé de tenter l'aventure suédoise et d'intégrer le club suédois de Djurgården IF. Kaib, arrière gauche, signe donc son retour en Suède qu'il avait quitté en hiver 2021. A Heerenveen, Kaib, 26 ans, a joué la saison passée 70 matchs.

Leyton Orient renouvèle sa confiance en Mizouni

Pur produit d'Ipswich Town, Driss Mizouni, prêté à Leyton la saison passée, est donc conservé par le club de League Two après un exercice abouti. Alors que Derby County, Wycombe Wanderers et Charlton Athletic suivaient le joueur depuis quelques mois, Mizouni, 22 ans et très proche de Derby County, est finalement resté à Leyton où il tentera de monter à nouveau en grade et retrouver le Team Tunisie qu'il a découvert en été 2019 lors du test face à l'Irak. Lors de ce match, Mizouni avait relevé Fakhreddine Ben Youssef à dix minutes de la fin.