Tunisie: Natation | Mondiaux du Japon - Finale 800m nage libre - Hafnaoui : une revanche à prendre

Le champion tunisien postule pour une médaille à portée de main

En sports individuels, il y a des signes qui ne trompent pas : le regard par-dessus l'épaule de Gammoudi qui précède le sprint final, le rictus rageur de Mellouli avant de s'élancer et de foncer, l'amplitude des mouvements de Hafnaoui que nous commençons à discerner et qui précède l'explosion.

Le champion tunisien comptait incontestablement sur la sérieuse préparation effectuée et sur ses exceptionnelles qualités individuelles. Sa nage tout en fluidité, l'amplitude et la souplesse de ses mouvements, sa remarquable flottaison qui donnait l'impression qu'il ne flottait pas mais qu'il survolait l'eau et qu'il ne faisait que l'effleurer, sa puissance enfin qui était au service de ces qualités, rassurent. Les qualités d'un champion déjà mûr et dressé pour dominer son sujet.

Dans ces préliminaires du 800 mètres, Hafnaoui était dans des dispositions remarquables. Rien ne se voyait après les regrets de cette médaille d'or ratée de peu au 400 mètres. Tout est oublié. Seul le présent comptait et même s'il surveillait ses principaux adversaires, il donnait la ferme impression qu'il contrôlait la situation. Ayoub a maîtrisé sa course de bout en bout et a fini avec le 4e temps des qualifications. La finale se jouera aujourd'hui à partir de 12h.

La télévision tunisienne absente !

Ne terminons pas sans émettre les regrets de tous ceux qui suivent les oeuvres de notre champion, autant dire la majorité des Tunisiens : notre télévision nationale aurait pu négocier la retransmission de ces quelques minutes qui feront date dans ce sport qui mérite beaucoup plus que ce qu'on lui accorde.

Le programme d'aujourd'hui

Préliminaires : 50 m dos dames; 100 m nage libre hommes; 200 m quatre nages hommes ; 200 m papillon dames; 4x100 m quatre nages mixte ; 800 m nage libre hommes (finales); 200 m nage libre dames (finale); 100 m nage libre hommes (demi-finales); 50 m dos dames (demi-finales); 200 m papillon hommes (finale); 50 m brasse hommes (finale); 200 m papillon dames (demi-finales); 200 m quatre nages hommes (demi-finales); 4x100 m quatre nages mixte (finale).