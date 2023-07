Tunisie: Comment sont-ils venus au pays ?

Proclamer des positions et des idées qui participent haut et fort au jaillissement de la vérité et du sens de la responsabilité coûte aujourd'hui très cher. Peut-on s'attaquer aux causes et aux origines du phénomène grandissant de la migration irrégulière sans être la cible d'accusations et de mensonges de tous bords ?

De plus en plus fière de son appartenance africaine, la Tunisie est aujourd'hui la cible non seulement des opinions qui lui sont hostiles, mais aussi des critiques inconditionnelles qui fusent de partout, sans raison valable.

Certaines organisations des droits de l'Homme se permettent de faire un mauvais usage des valeurs humaines. Au-delà des allégations, des insinuations et des accusations lancées à tort et à travers sur le statut des migrants qui affluent vers la Tunisie suite à des opérations clandestines planifiées par des réseaux criminels actifs dans la traite des personnes et des organes, au-delà aussi des mensonges, de la tromperie et de la fausseté, c'est l'honnêteté intellectuelle qui est ainsi mise en cause.

Comment peut-on tomber si bas et qui plus est avec des arguments montés de toutes pièces? Déplacés, fragilisés et contraints de quitter leurs foyers sous les coups de boutoir des agendas des réseaux criminels, ces migrants n'ont, en définitive, rien à voir avec des communiqués diffusés ici et là par une organisation ou une tribune de droits de l'Homme.

Comment sont-ils venus en Tunisie ? Comment une personne venant du fin fond du continent africain sait au préalable que la ville de Sfax sera sa destination ? Autant d'interrogations légitimes dont les réponses ne sont pas difficiles à deviner : les opérations de migration irrégulière sont bel et bien planifiées et ordonnées par des réseaux transfrontaliers opérant dans le trafic des êtres humains.

Contrairement à ce qu'ils veulent laisser croire, les détracteurs de la Tunisie, qui se bousculent et se revendiquent à travers des tribunes et des communiqués dénaturés, ne divulguent pas des vérités. Mais plutôt un accroissement de défaillances et de dérives. Des irrégularités aussi dans la manière de raisonner. Paralysés dans tout ce qu'ils sont censés entreprendre, ils ont visiblement laissé de côté toutes les vertus humaines, celles qui font les grandes nations, les grands hommes, les grands responsables et les grandes personnalités.

Non, il n'est plus question de faire de notre pays un simple couloir, un point de transit ou un endroit pour loger et implanter des migrants irréguliers. D'ailleurs, aucun pays dans le monde n'accepterait qu'on installe sur son propre sol des tribunaux, des garderies d'enfants ou qu'on applique un quelconque code du statut personnel dédié aux déplacés.