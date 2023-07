Madagascar: Accés aux soins de qualité - Les médecins appelés à travailler en zone rurale

L'accès aux soins de qualité pour tous demeure très préoccupant. Désormais, plus de 70 % des Malagasy vivent en milieu rural. L'accès aux soins de qualité n'est pas en place pour la plupart de ces personnes.

Les endroits qui n'ont pas l'un de ses personnels de santé, le plus difficile c'est de devoir transporter le patient vers la ville à plus de 20km. C'est dans cette raison que des Médecins Communautaires de Madagascar (AMC MAD) ont installé ces docteurs privés dans le but d'octroyer cet accès aux soins de qualité dans les zones rurales. L'objectif n'est pas encore atteint. L'AMC MAD s'attriste sur le contexte sanitaire en milieu rural. Les médecins ne sont pas intéressés par les affectations à la campagne causant les limites sur le traitement des maladies.

Dans cette association, il n'y a que 56 docteurs membres avec 56 cliniques privées installées pour le bien de ces ruraux. « Les habitants de la campagne n'ont pas des personnels de la santé très fiable. Ils se contentent juste d'avoir un infirmier ou une sage-femme pour les soigner », explique Docteur Maminiaina Jocelyn Rakotozanany, Président national de l'AMC MAD. Les docteurs en milieu rural sont très recherchés pour venir au secours de ces habitants surtout en cas de difficulté sur la manifestation de la maladie.

Malheureusement, les docteurs se concentrent beaucoup en ville, et les zones rurales sont peu médicalisées et délaissées. « Madagascar sort 800 docteurs par année, ils ne sont pas intéressés à travailler à la campagne même ceux qui ne sont pas recrutés en tant que fonctionnaires d'État », selon toujours les explications. Les sortants estiment toujours que vivre en milieu rural est encore très difficile surtout sur le domaine de l'éducation.

%

« Des docteurs installés dans ces milieux partent après 5 ans de pratique pour chercher une meilleure qualité de vie en milieu urbain», selon ce docteur travaillant en tant que médecin communautaire dans la Commune d'Ambalanirana à Tsiroanomandidy. Les médecins sont indifférents à y travailler sous différentes raisons et contextes. L'AMC MAD a tout de même l'objectif d'améliorer la couverture sanitaire dans les zones rurales qui va se finir à diminuer le taux de mortalité des habitants dans ces zones.

Cette association met à la disposition des médecins des matériels jugés importants, ils offrent des formations et des accompagnements pour ces médecins. Encore plus, dans le but d'aider le milieu rural à avoir un accès aux soins de qualité, ils installent les médecins à bien avec un mis en réseau avec les communautés de son alentour. En ce moment Atsimo Andrefana, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinankaratra, Boeny et Sofia sont les sept régions d'implantation avec une perspective de recruter d'autres médecins pour les sites vacants.