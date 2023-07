Madagascar: Mobilisation de la diaspora - Sept millions d'euros pour le projet TADY

Insister la diaspora à investir à Madagascar, tel est le but ultime du projet TADY du ministère des Affaires étrangères et l'Agence française de développement. Tantsoroka ho an'ny diaspora (TADY) est un projet conjoint du ministère des Affaires étrangères et le gouvernement français par le biais de l'Agence française de développement (AFD) dans le but de mobiliser la diaspora malgache en France et à travers le monde pour mettre en exergue le rôle des malgaches à l'étranger dans le développement social, économique et humain de la Grande île.

Ce projet est financé par l'AFD d'un montant de sept millions d'euros pour une durée de quatre ans. Le lancement officiel de ce projet s'est fait hier aux locaux du ministère des Affaires étrangères à Anosy en présence de l'ambassadeur de la France à Madagascar, Arnaud Guillois, du maire de la commune urbaine d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina et du secrétaire général du ministère, Ratsimandao Tahirimiakadaza en l'absence de la ministre Yvette Sylla.

Dans un premier temps, le projet TADY vise à mieux cerner les réalités de la diaspora malgache et de l'encouragée à investir dans le territoire national et dans un second temps, TADY vise à analyser. Les caractéristiques socio-démographiques et les modalités d'intégration de la diaspora malgache dans leur pays d'accueil.

Comment la diaspora pourrait-elle contribuer au développement du pays? C'est la principale question que le projet TADY tient à répondre. Effectivement, TADY est un projet à long terme avec un financement assez conséquent. D'après Arnaud Guillois, ce projet est important puisque de nos jours, le rôle de la diaspora dans le processus de développement de la Grande île devient de plus en plus grand. « Premièrement, le projet TADY est mis en place pour mieux comprendre les réalités de la diaspora malgache à travers le monde.

Mais il vise aussi à faciliter et favoriser des projets conjoints dans le but d'augmenter les investissements de la diaspora à Madagascar » déclare le diplomate français à Anosy hier. Pour le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, les flux de migrations internationales qui ont longtemps été considérés comme des fuites de cerveaux sont désormais considérés comme des opportunités tant pour le pays d'accueil que pour le pays d'origine.