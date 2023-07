Madagascar: Maladie invalidante - Deux adultes touchés par la poliomyélite

Madagascar est classé comme un État infecté par le poliovirus, avec la recrudescence de la poliomyélite. Une campagne est en cours pour limiter la propagation de la maladie.

C'est confirmé. Au moins deux adultes sont devenus paralysés, du jour au lendemain. Âgés de 24 ans et de 32 ans, ils ont contracté la poliomyélite. C'est l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a publié cette information, dans le cadre de l'ouverture de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au niveau des vingt-trois régions, du 25 au 28 juillet.

« Madagascar fait face à une recrudescence des cas atteints de cVDPV1 depuis septembre 2020. Depuis lors, deux cent quatre-vingt-sept cas ont été confirmés dont soixante-dix-neuf ont été signalés en 2023. Quarante-cinq d'entre eux étaient des cas de paralysie flasque aiguë dont deux chez des adultes, tandis que cent quatre-vingt dix-huit échantillons environnementaux ont été testés positifs au laboratoire», peut-on lire dans ce communiqué.

Voilà pourquoi les adultes dans les régions d'Analamanga, d'Alaotra Mangoro, de Vakinankaratra et d'Atsimo Andrefana reçoivent des doses de vaccin anti-poliomyélite, durant cette campagne. Ce virus circule à Madagascar. Des échantillons environnementaux positifs au poliovirus circulant d'origine vaccinale de type 1 ont été signalés, dans plusieurs régions, ces dernières années, comme à Analamanga. Ainsi, les personnes non vaccinées contre la poliomyélite, qui ne se lavent pas les mains avec de l'eau propre et du savon fréquemment, risquent de contracter ce virus et de devenir invalides.

Combat

Des personnes sont conscientes de ce danger et ont décidé de prendre ce vaccin dont les doses sont administrées par voie orale. C'est le cas de Clotilde, une habitante du fokontany d'Andavamamba Anjezika. « J'ai demandé à mon patron de m'absenter une demi-journée pour pouvoir faire ce vaccin. J'ai sensibilisé tous mes enfants et petits-enfants à faire ce vaccin, avec moi.

Car chez nous, le risque de maladie est très élevé. Très peu de ménages ont des toilettes ici », témoigne-t-elle. Les mobilisateurs et les agents de santé font parfois face à des personnes hostiles qui refusent de se faire vacciner. La plupart d'entre eux ne savent pas quel est ce vaccin, ni pour quelle raison le faire. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont préparé vingt millions de doses à administrer chez les adultes et les enfants, cette semaine.

Madagascar se doit de gagner ce combat, qu'il a déjà gagné en 2018, avec le label polio free. Madagascar est maintenant classé par le Règlement sanitaire international (RSI) comme un État infecté par le poliovirus circulant dérivé d'une souche vaccinale de type 1 (PVDVc1), avec un risque potentiel de propagation internationale.