Madagascar: Jeux des îles - Les lutteurs tentent rééditer son exploit de 2007

L'équipe nationale et les entraineurs nationaux sont confiants de renouer avec la première place au classement des prochains Jeux des îles sur le sol malgache, fin août.

Dernière ligne droite de la préparation. Quarante présélectionnés dont dix-huit garçons et seize filles sont en regroupement officiel depuis deux semaines, sous l'encadrement de dix entraineurs nationaux. Ils effectuent ces derniers mois un entrainement biquotidien à l'Académie nationale des sports Ampefiloha. Le groupe est hébergé au Castello Motel à Anosizato.

«Nous avons ravi la première place, la dernière fois, à domicile. Nous tâcherons de rééditer cet exploit aux prochains Jeux», lance l'entraineur national, Bernard Andrianirinamalala. «Nous consolidons l'automatisme et la stratégie de combat pour les dernières quatre semaines de préparation», poursuit-il.

La Grande île a déjà brillé en remportant la première place au tableau des médailles en 2007, en enregistrant huit médailles d'or sur les seize en jeu ainsi que cinq autres d'argent et trois de bronze. En 1998 à la Réunion, Madagascar a terminé en tête du classement avec cinq médailles d'or devant Maurice qui a arraché deux et une pour la Réunion. «Nos principaux adversaires sont les Mauriciens et les Réunionnais mais nous sommes prêts à les affronter à la maison», souligne le coach Bernard Andrianirinamalala.

Blindés

Les médailles en jeu sont revues à la hausse pour la prochaine édition des jeux, vingt-deux en tout dont dix pour les garçons, dix pour les filles et deux en combat par équipe. Les présélectionnés ont entamé le regroupement depuis déjà un an après le championnat national. Grâce à la collaboration de la fédération malgache avec l'Union World Wrestling, les combattants ainsi que les entraineurs ont pu bénéficier des stages animés par deux experts français, en la personne de Josppino Massidda et Anne-Catherine Deluntsch, en novembre, puis deux autres experts de la fédération international, Vincent Aka, responsable du développement de l'UWW et Fréderic Rubio expert également de l'UWW, en avril.

Six membres de l'équipe nationale aux Jeux des îles vont aussi participer aux jeux de la Francophonie du 28 juillet au 6 août à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo. Les ministres coachs de la discipline ont visité l'équipe nationale lundi et ont doté des packs d'eau, des yaourts et des fruits aux présélectionnés. «Nous n'attendons plus que les équipements, comme les maillots et les bottes pour l'entrainement et la compétition», a conclu l'entraineur national, Fabien Andriamiandra.