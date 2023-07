Cote d'Ivoire: Ressources animales et halieutiques-les acteurs se donnent des textes pour régir la pêche

Le mercredi 19 juillet 2023, le ministère des Ressources animales et halieutiques avec l'appui de la Fao (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ) a organisé un atelier de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires dans la zone Ouest à Man.

Cet atelier vise à informer et de sensibiliser tous les acteurs-clés de la zone en vue d'assurer une large diffusion et vulgarisation du code de la santé publique vétérinaire et ses textes d'application, de la loi sur la pêche et l'aquaculture, la loi relative à la transhumance et aux déplacements des bétails et toute la réglementation relative à la production animale. La conseillère technique au ministère des Ressources animales et halieutiques, Mmer Fadiga Haïdara, représentant le ministre Sidi Touré, a relevé l'importance de cette rencontre en raison de son impact sur l'atteinte de la souveraineté alimentaire en protéines animales et halieutiques.

« Ce présent atelier, qui marque la fin de la tournée de vulgarisation des législatifs et réglementaires du Mirah se veut être un cadre d'échange visant une meilleure compréhension et appropriation desdits textes par les acteurs-clés du monde de l'élevage, les opérateurs économiques du domaine, des autorités administratives et les services déconcentrés », a dit Mme Fadiga Haïdara. Poursuivant, elle a invité de façon spécifique, au nom du ministre Sidi Touré, tout le corps préfectoral, les élus et les acteurs du secteur privé, à s'approprier, à appliquer et faire appliquer les dispositions législatives et règlementaire du ministère des Ressources Animales et Halieutiques.

Notons que cet atelier a regroupé 96 participants provenant de 05 régions (Tonpki, Cavally, Guémon, Folon et Nawa) et des Directions régionales et départementales de Gagnoa, Boundiali, Mankono, Duékoué, Minignan, Soubré, Samatiguila et Séguélon. Le Mirah veut atteindre la souveraineté alimentaire en protéines animales et halieutiques conformément à la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture (Ponadepa 2022-2026).