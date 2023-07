Sénégal: Lancement du réseau 'CNES Junior' pour promouvoir l'entreprenariat des jeunes

Dakar — La confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) en partenariat avec la Banque nationale de développement économique-SA (BNDE), a lancé, mardi, à Dakar, un réseau dénommé "CNES Junior" destiné à mieux accompagner les jeunes dans le secteur de l'entreprenariat, a constaté l'APS.

»A travers ce réseau CNES Junior, nous voulons aider ces jeunes qui portent des projets et ceux qui sont animés par un esprit d'entreprendre. 'CNES Junior' vise à augmenter le nombre de petites et moyennes entreprises (PME) au Sénégal" , a expliqué Adama Lam, président de la CNES.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de lancement du réseau en présence du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et l'Entreprenariat, Pape Malick Ndour et de la présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye.

Le ministre Pape Malick Ndour a invité les jeunes à saisir les opportunités de financement et les niches d'emplois offertes à travers ce réseau dont l'une des missions principales, est de soutenir les jeunes dirigeants d'entreprises, dans le cadre de leur développement professionnel et leur contribution à l'économie sénégalaise.

"Ce projet CNES-Junior est une heureuse initiative pour tous les jeunes entrepreneurs et pour tous ceux qui veulent investir dans les secteurs ciblés. Il permettra de booster le dynamisme entrepreneurial chez les jeunes et de porter nos entreprises nationales à un niveau plus élevé", a encore soutenu M. Ndour.

%

Selon Youssoupha Diop, directeur exécutif du CNES, "l'objectif du réseau CNES Junior est d'organiser et de mettre en réseau les jeunes entrepreneurs du Sénégal, de les aider à ainsi développer leur projet entrepreneurial, de favoriser le tutorat et le mentorat auprès des chefs des d'entreprises confirmées".

"CNES -Junior vise aussi à informer les entrepreneurs jeunes sur les opportunités d'affaires, de financement et sur les structures d'appui et d'encadrement », a-t-il-ajouté, relevant que le réseau permettra également aux jeunes de réussir le développement économique porté par le secteur privé local et de les orienter vers de nouvelles niches d'opportunités de croissance économique au niveau national, sous régional et international.

M Diop s'est félicité part ailleurs du fort engouement des jeunes pour le projet »CNES-Junior » avec déjà »531 inscrits sur la base de données » de la CNES.

La CNES et la Banque nationale de développement économique SA (BNDE) ont signé une convention afin de mettre en place des programmes d'inclusion financière des jeunes.

»A travers cette convention, la CNES va faciliter le financement des membres auprès de la BNDE en mettant en place des guichets spécifiques en fonction des secteurs activités identifiés d'un commun accord », indique un document de la BNDE.