Guinée: Les ministres se succèdent à la primature pour défendre leurs bilans des six premiers mois

Les évaluations des ministères sectoriels se poursuivent à la Primature. Ce mardi 25 juillet 2023 au compte de la deuxième journée, ce sont encore quatre ministres qui se sont relayés à la Primature pour défendre leur bilan. Il s'agit du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et l'Aménagement du Territoire Chargé de la Récupération des Domaines Spoliés de l'Etat, du ministre des Infrastructures et des Travaux publics, du ministre de l'Economie et des Finances, et du ministre des Transports.

Le comité d'évaluation a reçu en premier le Général Ibrahima Kalil Condé, pour faire le point sur le rapport d'activité des six premiers mois de son département. Après la séance d'entretien, il a dit ceci : « Il faut retenir que cette évaluation est salutaire. C'est utile et instructif parce que ça nous permet de corriger certaines imperfections pour améliorer la gouvernance dans notre département ».

Dès après, ce fut celui des Infrastructures et des Travaux Publics d'être reçu par le Comité pour l'évaluation de performance de son département. Au sortir de la rencontre, El-Hadj Gandho Barry a donné ses impressions : « Nous avons plusieurs organismes publics, de sociétés publiques, de services rattachés et des directions nationales. Donc c'est important à cette occasion d'évaluer le parcours qui est fait par les directions nationales, les sociétés publiques et les services rattachés ».

Le chef du département du ministère de l'Economie et des Finances a été reçu en troisième position. Après l'échange avec le Comité d'évaluation pour parler des performances de son ministère, le Ministre Moussa Cissé, juste après sa sortie d'évaluation, a fait le point : « Il faut rappeler que c'est une activité normale qui rentre dans le cadre de la reddition des comptes et la transparence. Mais ce qu'il faut voir derrière tout cela c'est l'amélioration du cadre de la gouvernance. Il a aussi été question de regarder là où il y a des imperfections, les corriger, les améliorer et regarder les perspectives. Tout cela concourt à l'amélioration des conditions de vie de nos populations ».

C'est le ministre des Transports Félix Lamah qui a bouclé la ronde ce mardi soir.

Il donne dans les lignes qui suivent ses impressions :

« Il était question de revoir dans les détails toutes les activités qui étaient programmées dans le cadre des contrats de performance et voir les niveaux de réalisation à date et aussi faire le point sur les forces et faiblesses au niveau du département des transports, mais également nous projeter dans l'avenir ».

Cet exercice rentre dans le cadre de la bonne exécution des lettres de mission et plans d'actions opérationnelles conformément aux dispositions du contrat annuel de performance des départements ministériels.

La Cellule de commutation du Gouvernement