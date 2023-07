Cote d'Ivoire: Promotion du Commerce intérieur - Patrick Achi annonce la construction de 155 marchés de proximité

La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la modernisation et le développement de son commerce intérieur. Le Premier ministre, Patrick Achi a annoncé, hier, la construction de plus de 155 marchés de proximité sur toute l'étendue du territoire national dans les prochaines années.

C'était à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du marché de demi-gros et de détails de la commune de Yopougon. Ces marchés, dira le chef du gouvernement, permettront aux commerçants d'exercer leurs activités dans des conditions décentes et d'approvisionner avec beaucoup plus d'efficacité, les villes en produits alimentaires et non alimentaires.

Ils permettront également de renforcer la libre concurrence entre les commerçants, ce qui contribuera à une baisse des prix des produits.

« Tout comme les routes, les travaux d'aménagement de la voirie, les travaux d'accès à l'eau potable et à l'électricité, l'essor de la Côte d'Ivoire passe nécessairement par la construction de grands marchés de ce type. Car, cela permettra la compétitivité de l'économie du pays et des agriculteurs », a-t-il soutenu.

Il a fait remarquer que Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, ne dispose pas jusqu'à ce jour, d'un marché de détails organisé et structuré. Ce qui accentuait le développement de marchés anarchiques et informels et ne favorisait guère la transparence.

« Cette situation n'était plus gérable, car cela ne permettait pas l'approvisionnement véritable et fiable de la commune », a-t-il insisté.

C'est pourquoi il s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet qui contribuera par la même occasion, à la modernisation de la commune de Yopougon. « Ce marché sera une infrastructure incontournable dans le district d'Abidjan. Yopougon deviendra l'un des quartiers les plus beaux et les plus riches d'Abidjan et du pays », a-t-il promis.

D'un coût de 24, 458 milliards de F Cfa, le projet est financé par un prêt de l'Agence française de développement (Afd) à la Côte d'Ivoire. Les travaux sont prévus pour 18 mois.

Selon le Directeur-résident de l'Afd en Côte d'Ivoire, Adrien Haye, la construction de ce marché s'inscrit dans le même projet que celui de Bouaké. Ils sont tous les deux financés dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2d). Il a aussi souligné qu'en dehors de marché, la France finance une dizaine de projets dans la commune de Yopougon.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme a, dans le même sens, réaffirmé l'ambition du gouvernement de parvenir à un commerce intérieur plus dynamique et plus compétitif.

« Il s'agit pour nous, à travers ces projets, de réaliser notre ambition de moderniser le commerce et d'en faire un secteur qui reflète l'inclusivité sociale du pays. Car les commerçants et commerçantes représentent des millions de personnes », a-t-il soutenu.

Pour sa part, le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, a précisé que ce marché est destiné en priorité aux commerçantes et commerçants initialement installées sur le site, aux commerçants exerçant sous les hautes tensions à Siporex et tous ceux qui sont du secteur dans la commune de Yopougon.

Situé au niveau du "Rond point de Gesco", le marché sera bâti sur une superficie de 7 ha. Il comprendra, entre autres, 56 boutiques, 12 chambres froides de 8 m² (viande et poisson, 15 Kiosques (12m), 34 cages à volailles (4m²) ; 396 box (4 à 9m²) ; 1 558 étals 90x150 et 90x225 (casseroles, fruits et légumes, fruits secs, poisson et dérivés, produits vivriers, viande et dérivés ...) ; 394 places de stationnement pour véhicules standard et pour handicapés, 42 places de stationnement pour poids lourds, 1 crèche et 1 pavillon de la femme pour apprendre à lire et à écrire.