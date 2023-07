Congo-Kinshasa: Kolwezi - Démarrage des travaux de construction du nouveau bâtiment de l'INPP

La ministre de l'Emploi, Claudine Ndusi a lancé, mardi 25 juillet, les travaux de construction du nouveau bâtiment de l'Institut national de préparation professionnelle (INPP), à Kolwezi (Lualaba).

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2021-2023.

A cette occasion, le Directeur général de l'INPP, Goldefroy-Stanilas Tshimanga a indiqué que ce projet est le fruit de la coopération bilatérale RDC-Chine.

Il a fait savoir qu'un complexe de neuf bâtiments modernes sera construit en ce lieu dénommé « Mandrandele ».

Goldefroy-Stanilas Tshimanga a précisé que cette bâtisse aura des salles de formation pour divers métiers, essentiellement dans le secteur minier, des locaux pour machines, des ateliers et laboratoires géologiques, des bâtiments administratifs servant des bureaux, des dortoirs avec une capacité d'accueil de 250 stagiaires et formateurs hommes et femmes.

L'INPP a également prévu d'y rédiger un centre de formation et des contrôles techniques automobiles, un centre médical, une salle polyvalente, une cuisine et une cantine, deux espaces réservés à la pâtisserie et au plat froid, un parking, un terrain de basket, un bassin d'eau pour lutter contre les incendies et d'un dispositif mécanique d'évacuation des fumées.

Le Directeur général-adjoint de l'entreprise chinoise, GPC YUNG yang a remercié le ministère chinois de commerce pour la confiance qu'il accorde à cette société ayant l'expérience de 60 ans dans la construction.

Pour lui, c'est un honneur de pouvoir réaliser ce projet au centre-ville de Kolwezi plus précisément au quartier Mutoshi, commune de Manika sur une superficie de 2000 hectares avec une superficie totale de 15.000 mètres carrés.

Il a remercié le gouvernement congolais pour l'autorisation de l'ouverture de ce chantier.

La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka a indiqué que les formations qui seront organisées dans ce centre en construction s'inscrivent dans la vision du développement des compétences de la population active de sa province.

« L'implication du gouvernement provincial dans les travaux d'adduction d'eau et au raccordement en électricité au réseau moyenne tension du centre de construction rencontre la vision sociale de desservir les quartiers Mutoshi et de ses environs », a-t- elle souligné.

Pour sa part, la ministre de l'Emploi, Claudine Ndusi a salué la volonté de la Chine d'accompagner la RDC avec la modernisation des infrastructures de formation professionnelle par le biais de l'INPP. Elle a également rappelé que le développement de la RDC passe obligatoirement par la formation de qualité des concitoyens car une population instruite facilite la productivité et réduit l'insécurité.

« Etant une province pétrit de potentialités une main d'oeuvre qualifiée spécialement dans le secteur minier boosterait d'avantage la productivité des entreprises minières et réduirait l'importation de la main d'oeuvre étrangère dans ce domaine au Lualaba », a fait savoir Claudine Ndusi.