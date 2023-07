Gabon: 'Je m'engage à être un Député exemplaire, moderne, dévoué à l'écoute de vos besoins...'

document

Je suis Wilfried Mbot Nguema. Je suis Conseil juridique inscrit sur la liste nationale des Conseils juridiques en République gabonaise. Je suis Fiscaliste, et Expert en Création & Développement des Entreprises. J'ai 39 ans et je me présente en toute humilité en tant que candidat aux élections législatives et locales dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville, 2ème siège.

Chers Compatriotes, Concitoyens,

Mes chers frères et soeurs,

Je suis profondément ému et honoré par l'opportunité de vous représenter, de défendre vos intérêts et de travailler sans relâche pour améliorer les conditions de vie des populations de notre arrondissement et du Gabon en général.

Mon Combat, Mes Motivations, Ma Vision pour les populations du 6ème arrondissement est sincère et mon engagement sans faille.

Je suis animé par un esprit de patriotisme, de progrès, de développement et de justice sociale. Je souhaite être votre porte étendard afin de porter haut vos aspirations, votre voix à l'Assemblée Nationale, défendre vos intérêts, et vos préoccupations au quotidien.

Être Député, c'est participer à l'exercice de la souveraineté nationale.

Être Député, c'est voter des lois en faveur de ses populations.

Être Député, c'est contrôler l'action du Gouvernement en veillant à ce que les décisions prises le soient pour le bien-être de nos concitoyens.

Être Député, c'est être dévoué, au service des populations qui nous ont accordées leur mandat.

Pour ma part, je m'engage à être un Député exemplaire, moderne, dévoué à l'écoute de vos besoins, au servie de sa population, et agir avec intégrité, loyauté, honnêteté et transparence. pour nous garantir et bâtir un avenir meilleur pour chacun et pour tous.

Je vous remercie pour votre confiance et je compte sur votre "vote" massif le 26 Août 2023 pour une victoire cash et sans précédent.

Faisons du 6ème arrondissement une Commune où il fait bon vivre...

Aidez-nous à vous aider... Et Ensemble, Tout deviendra possible !!!