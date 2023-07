Afrique: Au Tchad comme au Soudan, des histoires tragiques et des besoins croissants

C'est le prix que des innocents paient pour la guerre" - La Directrice Exécutive du PAM, Cindy McCain, exhorte la communauté internationale à se mobiliser pour venir en aide aux "blessés et aux personnes souffrant de malnutrition".

Ils arrivent au Tchad par milliers, la grande majorité d'entre eux étant des femmes et des enfants qui traversent une frontière désolée et balayée par le vent depuis le Soudan. Certains arrivent sur des charrettes branlantes et des véhicules remplis d'effets personnels rassemblés à la hâte ; d'autres arrivent à pied, avec seulement les vêtements qu'ils portent sur le dos.

Beaucoup apportent également avec eux des récits horribles de meurtres et d'autres abus commis par des assaillants qu'ils ne peuvent pas oublier. "Ils ont tout pris", a déclaré Hiba, 23 ans, originaire de la région du Darfour occidental au Soudan (son nom n'a pas été divulgué pour sa protection). "L'argent, la nourriture, les vêtements. Ils ont même tué des parents, des amis.

Trois mois de combats féroces au Soudan ont déplacé plus de 3 millions de personnes, tué et blessé des milliers d'autres et alimenté des chiffres de la faim déjà alarmants, y compris dans les pays voisins. Parmi les personnes qui ont fui le Soudan, on estime à 330 000 le nombre de réfugiés et de rapatriés qui ont afflué vers le seul Tchad, gonflant ainsi une population de réfugiés qui est déjà la plus importante d'Afrique de l'Ouest et centrale.

"Les personnes avec lesquelles je me suis entretenue à la frontière entre le Tchad et le Soudan m'ont raconté des histoires absolument déchirantes sur leur dangereux voyage et sur les êtres chers qu'elles ont perdus en chemin", a déclaré la Directrice Exécutive du PAM, Cindy McCain, lors d'une visite au Tchad la semaine dernière avec la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed.

"Trop de personnes sont blessées et souffrent de malnutrition", a-t-elle ajouté. "C'est le prix que des innocents paient pour la guerre. Ce que ces personnes ont vécu est inacceptable et le monde doit intervenir pour les aider.

Le PAM intensifie rapidement son aide alimentaire et nutritionnelle, touchant à ce jour environ 164 000 nouveaux arrivants en provenance du Soudan, et prévoit de l'étendre à deux millions de personnes dans l'ensemble du pays au cours des prochains mois.

Au Soudan, le PAM a fourni une aide alimentaire et nutritionnelle à plus de 1,4 million de personnes, malgré des difficultés considérables. Mais la poursuite des combats et les restrictions d'accès imposées par les parties belligérantes font qu'il nous est extrêmement difficile d'atteindre les millions d'autres personnes prises dans le conflit. C'est particulièrement le cas dans l'ouest du Darfour, où des rapports alarmants font état d'atrocités commises contre des civils.

Alors que l'on craint que le conflit soudanais ne s'aggrave encore, ce qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, il est plus important que jamais de soutenir l'aide alimentaire du PAM dans des pays comme le Tchad, qui peut aider à maintenir la paix et la stabilité.

"La communauté mondiale est confrontée à un point de décision", a déclaré Mme McCain. "Soit nous agissons maintenant et empêchons le Tchad de devenir une nouvelle victime de la crise qui frappe la région, soit nous attendons et agissons lorsqu'il sera trop tard.

Aujourd'hui, les besoins croissants dépassent de loin les ressources disponibles. Au Tchad, le PAM prévoit d'apporter une aide d'urgence à 2 millions de réfugiés et de Tchadiens vulnérables. Mais nous ne pouvons même pas aider la moitié d'entre eux, faute de fonds suffisants.

"Depuis que je travaille pour le PAM, je n'ai jamais vu de crises d'une telle ampleur avec un financement aussi limité", a déclaré Pierre Honnorat, directeur du PAM pour le Tchad.

Certains des nouveaux arrivants sont gravement blessés, d'autres enfants sont si mal nourris qu'il est trop tard pour les sauver. Entre-temps, les pluies saisonnières au Tchad risquent de couper les principales voies d'approvisionnement en nourriture et autres fournitures humanitaires vitales.

"Il ne s'agit plus de leur donner de l'espoir ou de la sécurité", a déclaré M. Honnorat. "Ils ont besoin de manger tous les jours. La situation est vraiment critique.

Même avant que le conflit soudanais n'éclate, le Tchad était confronté à une famine galopante. Aujourd'hui, on estime que 1,9 million de personnes dans le pays sont confrontées à une grave insécurité alimentaire pendant la période de soudure entre les récoltes, de juin à août. Environ 1,3 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, les taux les plus élevés étant enregistrés dans les communautés de réfugiés.

La plupart des nouveaux déplacés soudanais se sont retrouvés, pour l'instant, dans des camps situés autour de la ville d'Adre, à la frontière du Tchad oriental.

Les enfants se poursuivent autour des abris en bois et en toile qui viennent d'être érigés et qui parsèment un paysage désertique récemment reverdi par les pluies. Des femmes vêtues de robes colorées attendent patiemment les distributions de nourriture du PAM.

À l'intérieur de sa tente, Hiba berce sa petite fille en se souvenant de la fuite de sa famille de la capitale du Darfour occidental, El Geneina, où se sont déroulées certaines des pires violences.

"Ils ont fait des choses tellement horribles", dit-elle à propos des attaquants, ajoutant que "la chose la plus importante est la santé et la sécurité - et encore plus la nourriture".

"Nous pouvons voir qu'ils ont souffert, beaucoup ont perdu des membres de leur famille", a déclaré Honnorat du PAM à propos des nouveaux arrivants, dont environ 90 pour cent sont des femmes et des enfants.

"On n'ose même pas demander où sont les hommes", ajoute-t-il. "Vous connaissez la réponse des autres - qu'ils ont souvent été tués.

Abuobida, dont le nom de famille n'a pas été divulgué pour des raisons de protection, compte parmi les hommes qui ont réussi à quitter le Soudan en vie. Comme Hiba, il est originaire d'El Geneina. Lui aussi a perdu des amis et des membres de sa famille dans les combats.

"Ils sont venus pour tuer des gens, alors ils étaient sur la route avec des motos, des armes et des voitures", se souvient-il. "Ils sont entrés dans les maisons et ont pris les affaires des gens.

Pendant son voyage pour se mettre à l'abri, il a vu des cadavres le long des routes. Abuobida est arrivé à Adre le mois dernier, seul et sans ressources. Sa famille l'a rejoint plus tard.

Il montre un petit sac de sorgho et une pile de vêtements à l'intérieur de la tente de la famille. "Nous n'avons rien d'autre", dit-il.

Beaucoup de ceux qui arrivent sont gravement blessés. Les enfants, en particulier, souffrent de malnutrition. Les cas les plus graves sont hospitalisés, le PAM fournissant des unités temporaires pour un hôpital de fortune et la logistique médicale. Mais pour certains des plus malades, il est trop tard.

"Chaque semaine, des enfants meurent", a déclaré M. Honnorat, du PAM, soulignant l'importance d'une prévention et d'un traitement précoces de la malnutrition.

Alors que le conflit soudanais entre dans son quatrième mois, le Tchad ne connaît pas non plus de répit.

"C'est une crise grave", a ajouté M. Honnorat, "et le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent".

Le PAM a besoin d'urgence de 157 millions de dollars pour venir en aide à quelque 2 millions de personnes qui en ont le plus besoin au Tchad et pour stabiliser une situation qui se détériore.