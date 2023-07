Angola: Académie BAI et ABANC signent un protocole d'accord pour la formation

Luanda — Un protocole d'accord, dans le domaine de la formation, pour le Programme de développement bancaire - Routes bancaires, a été ratifié mardi à Luanda par l'Académie BAI et l'Association angolaise des banques (ABANC).

La ratification de l'accord, qui vise à former le personnel bancaire angolais, repose sur la formation du personnel, obéissant à une norme de qualité et de rigueur, garantie par des formateurs spécialisés qui peuvent approfondir les connaissances, renforcer les compétences et certifier les professionnels aux différents niveaux de la banque.

La présidente du conseil d'administration de l'Académie BAI, Noelma Viegas D'Abreu, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, a indiqué que le fait que toutes les banques nationales fassent partie de l'ABANC démontre le besoin de formation.

Elle a admis qu'il était important de doter les employés des banques d'outils techniques et comportementaux, nécessaires au niveau national et international.

Dans ce contexte, selon le responsable, BAI formera, ajustera et adaptera la formation, en fonction des besoins réels de la banque angolaise.

"Pour assister aux cours disponibles, les candidatures peuvent être faites individuellement ou collectivement, en obéissant aux hypothèses de formation", a-t-il précisé.

A son tour, le président du conseil d'administration de l'ABANC, Mário do Nascimento, a dit que le secteur bancaire a un plus grand besoin de formation, compte tenu du processus de modernisation qu'il enregistre, dans les domaines du risque et de la cyber-sécurité.

Un autre aspect mis en avant par l'employé de banque est la qualité de la prestation de service au niveau bancaire qui, selon lui, n'est pas dissociée du développement bancaire.

Le mémorandum présuppose le fait que le processus d'apprentissage doit être basé sur l'acquisition de connaissances et que celle-ci est cumulative, et obéit à un plan de progression, des niveaux et niveaux d'apprentissage réguliers et des mises à jour permanentes et systématiques.

Selon le responsable, les personnes intéressées pourront apprendre des sujets liés aux fondamentaux de la banque, du domaine commercial, de la gestion des risques, de la gestion stratégique et du leadership, de l'innovation et de la technologie.