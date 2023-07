Angola: L'Expo-Huíla génère trois mille emplois temporaires

Lubango (Angola) — Au moins 3 000 emplois temporaires, d'une durée maximale de 10 jours, seront créés dans la phase de préparation et de tenue de la 30e édition d'Expo-Huíla, qui se déroulera du 16 au 20 août, dans le cadre des 121 ans des Fêtes de Nossa Senhora de Mote (Notre Dame de la Montagne).

L'événement promu par l'Association Agro-Pastorale, Commerciale et Industrielle de Huíla (AAPCIL) a normalement généré entre deux et deux mille 500 emplois temporaires, mais en raison de l'agrandissement et de la restructuration de l'enceinte, de 270 à 320 exposants, le nombre d'emplois ont augmenté.

Parlant de l'événement, le président de l'AAPCIL, Paulo Gaspar, a fait référence aux jeunes qui préparent la conception graphique, la partie publicité et marketing, qui restent dans les stands pour servir les gens, entre autres.

"Normalement, nous parions sur la jeunesse, pour beaucoup, c'est leur premier emploi. Cette année, avec l'augmentation de l'espace à l'Expo-Huíla, nous pensons atteindre 3 000 jeunes », a-t-il renforcé.

Il a ajouté qu'un total de 320 entreprises publiques et privées seront présentes à l'événement, dont 90% sont nationaux, un événement qui se déroule sous la devise "Penser l'Angola".

Le responsable a indiqué que l'événement a la particularité d'être une foire qui cherche à montrer le potentiel de Huíla et des provinces voisines, de Namibe, Cuando Cubango, à Cunene, ainsi que d'autres parties du pays.

Il a mentionné que ce qui est produit en termes agricoles et industriels sera montré, c'est pourquoi toutes les éditions ne représentent pas les 14 municipalités de Huíla, car c'est là que commence la production agricole et animale.

En plus de l'exposition, des ateliers et des conférences sont régulièrement organisés sur les transports, le commerce, l'industrie, l'agriculture et l'élevage, ainsi que sur l'hôtellerie et le tourisme.

La 29e édition d'Expo-Huíla a réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions de kwanzas.