Afrique Centrale: L'Angola réaffirme son engagement envers la sécurité maritime

Luanda — L'Angola a réitéré, mardi, à New York (États-Unis), son engagement en faveur de la sécurité maritime et de la promotion de l'économie bleue à travers l'exploitation responsable et durable des ressources marines.

Selon l'ambassadeur d'Angola aux États-Unis, Agostinho Van-Dúnem, qui s'exprimait lors d'une réunion avec la coordinatrice principale pour la coopération atlantique, Jessica Lapenn, le pays maintient l'esprit de la déclaration conjointe sur la coopération dans la zone de paix et coopération en l'Atlantique Sud (Zopacas) et le Golfe de Guinée.

L'objectif de la réunion était de prévoir la visite de l'Ambassadeur Jessica Lapenn en Angola du 02 au 05 août de l'année en cours, dans le cadre de la Coopération atlantique, pour assurer la mise en oeuvre des initiatives contenues dans la Déclaration conjointe sur la Coopération atlantique.

Zopacas, qui regroupe 21 pays africains et trois d'Amérique du Sud, a été créé par une résolution des Nations Unies en 1986, dans le but d'empêcher l'introduction d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive dans la région, ainsi que par le biais du multilatéralisme, tirer pleinement parti du potentiel socio-économique du corridor atlantique.