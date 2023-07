Angola: Une vice-procureure veut des amendes sur la base de critères définis

Luanda — La vice-procureure générale de la République, Inocência Pinto, a demandé mardi aux législateurs d'utiliser des critères qui garantissent la condition sociale des personnes, dans l'application des amendes aux opérateurs de pêche.

La magistrate a défendu qu'agir ainsi évite la réduction totale ou partielle de la capacité à honorer les engagements dans la génération de l'employabilité et la production de biens de grande consommation.

Elle a également mis en garde contre la nécessité d'éviter que des situations extrêmes ne conduisent à la fermeture d'activités, aggravant encore les conditions de vie des citoyens, comme la hausse du taux de chômage et du coût de la vie.

Inocência Pinto, qui s'exprimait à l'ouverture de l'atelier sur le classement des amendes à la lumière de la loi sur les ressources biologiques marines, a estimé qu'il était essentiel de trouver des points d'équilibre dans l'application de la loi, en tenant compte des différents facteurs qui sous-tendent ces pratiques.

"Il est important que les opérateurs soient alignés sur les meilleures pratiques et que les organes administratifs chargés de l'octroi des licences et de la réglementation de l'activité de pêche soient continuellement formés pour remplir leurs fonctions", a-t-elle expliqué.

%

La vice-procureure a défendu que les parties doivent être au courant de la législation qui réglemente l'activité du secteur, afin que l'ignorance de la loi n'ait pas d'impact négatif sur les performances économiques du pays.

Selon Inocência Pinto, des pratiques négatives telles que le soi-disant chalutage, en dehors des limites établies, peuvent compromettre la durabilité des ressources marines, avec des conséquences inévitables pour les générations actuelles et futures.

« Elles ne doivent donc en aucun cas être tolérées (ces pratiques) », a-t-elle insisté.

Le secrétaire d'État à la pêche et aux ressources marines, António José da Silva, a déclaré que le système de classement des amendes et autres sanctions accessoires prévu dans lesdites lois vise à dissuader la pratique d'actes nuisibles à l'écosystème aquatique, à prévenir et à éliminer la pêche illégale non déclarée et non réglementée.

Organisé par le Bureau du contentieux de l'État et de l'éducation juridique du Bureau du procureur général en partenariat avec le ministère de la Pêche et des Ressources marines, l'événement visait à approfondir les connaissances sur la législation qui réglemente l'exercice de l'activité de pêche et des ressources aquatiques, ainsi qu'à sensibiliser les citoyens au droit et à contrôler l'application et le respect des règles par les différents intervenants.