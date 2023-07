Egypte: Discours du Président Al-Sissi à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution de 23 Juillet 1952

Le grand peuple d'Égypte,

Je vous adresse mes sincères félicitations à l'occasion du 71ème anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet, qui vient pour nous rappeler la lutte des générations de notre peuple qui ont regardé un jour vers l'avenir et l'ont voulu libre et digne pour l'Égypte. Ainsi que ses fils aspiraient à se débarrasser de la colonisation et de la domination étrangère, en consentant d'énormes sacrifices jusqu'à l'aboutissement de l'immortelle Révolution de Juillet.

Cette marche étendue, au cours de laquelle le patriotisme égyptien s'est élaboré et renforcé pour se remettre fermement, exigeant que le colonialisme « tienne sa canne sur ses épaules et parte », comme l'a déclaré le Leader Gamal Abdel Nasser, le dirigeant de la révolution, à qui nous adressons aujourd'hui un salut de révérence et d'appréciation, ainsi qu'au Président Mohamed Naguib, qui a assumé la responsabilité à un moment décisif de la nation, et à l'héro le Président Mohamed Anwar Al-Sadat, qui a complété sa mission dans la guerre et la paix et a payé de sa vie une chère prix pour la dignité et l'avenir de l'Égypte.

L'honorable peuple d'Égypte,

La révolution de juillet a établi la première phase de la République il y a soixante-dix ans, continuant son chemin pour construire une "Nouvelle Égypte" en son temps, ayant une grande importance à l'est et à l'ouest pour devenir une source d'inspiration pour la libération nationale, dans le monde entier. Elle a également fait des progrès significatifs pour autonomiser de larges segments de notre population, comme les agriculteurs et les travailleurs, en leur donnant une place digne, qu'ils attendent depuis longtemps avec impatience. Outre, la révolution a souvent réalisé de grandes réalisations, tandis que sa carrière a faibli à d'autres moments.

Soixante-dix ans après la fondation de la République, avec la nature changeante et les défis du temps, ainsi que le pays a traversé des événements historiques majeurs au cours des années 2011 à 2014, étant une période difficile de chaos et d'instabilité qui a menacé l'existence même de l'État et les capacités du peuple égyptien, il était nécessaire de réfléchir sérieusement à l'avenir et à la Nouvelle République, qui représente le développement historique de notre marche nationale, en tant que grande nation, pour retrouver la place qu'elle mérite parmi les nations.

Le glorieux peuple d'Égypte,

Les fondements et les valeurs de la Nouvelle République sont construits sur la précédente, ne la détruisent pas, mais y ajoutent, et ne lui enlèvent rien, mais reposent sur la priorité de la préservation et de la protection de la patrie, au milieu d'une réalité internationale et régionale, que sa complexité et ses turbulences augmentent de manière inédite. Outre, l'unité du front intérieur, compte tenu de la nature changeante des menaces, dont une grande partie est devenue exclusivement intérieure.

La Nouvelle République est le résultat d'une phase sans précédent dans l'histoire de l'Égypte, comprenant des difficultés et des défis, au cours desquels les Égyptiens ont réalisé et ont été assuré avec certitude que la patrie sûre et stables s'élève et au-delà de tout.

Aussi, le développement et la modernisation socio-économiques sont devenus une nécessité pour la vie et l'avenir, et non un luxe. A savoir, notre réalité démographique et économique nous oblige à ne pas parler uniquement de développement au sens traditionnel, mais de commencer par des taux de croissance élevés et successifs, ainsi qu'un développement durable accéléré pour que les réalisations exceptionnelles deviennent notre habitude naturelle, car la Nouvelle République cherche à offrir des opportunités égales de travail et une vie décente à cette génération et aux générations futures, et à renforcer les capacités nationales dans tous les domaines pour que l'Égypte puisse atteindre la position à laquelle son peuple aspire.

La réalisation de tout ce qui précède, sa préservation et son développement nécessite, parallèlement au processus de construction et de reconstruction, le développement des caractéristiques humaines de notre société, la construction de l'homme égyptien et l'amélioration de ses conditions éducatives, sanitaires et culturelles. Ce qui exige un énorme travail et une lutte, dans un cadre sociétal intégré basé sur un équilibre délicat entre les droits et les devoirs.

Le grand peuple d'Égypte,

Vous devez être fiers de ce que nous avons réalisé, tout au long de notre histoire récente, depuis l'indépendance. Notre marche nationale s'avance malgré les difficultés et les défis, dont nous attendons davantage. Alors que les espoirs de notre peuple touchent les bords du ciel, c'est pour cela que nous travaillons sérieusement, avec sincérité et connaissance pour les transformer en réalité, partout sur la terre d'Égypte.

Nous savons que notre grand peuple a tellement enduré, en donnant l'exemple de la patience et de la résilience face à de nombreuses crises

Nous vous assurons que l'État déploie le maximum d'efforts et d'énergie, sans relâche, pour offrir des nouvelles opportunités d'emploi distinguées, augmenter les revenus des citoyens et établir de nouvelles voies pour le développement et la croissance économique, conformément à l'époque et aux aspirations du peuple.

Nous vous assurons que toutes les voix sérieuses sont bien entendues pour réaliser le bien du pays et contribuer à la construction de l'avenir, ainsi que de la nouvelle réalité à laquelle nous aspirons et pour laquelle nous travaillons, sincèrement à Allah et à la patrie.

Merci infiniment

Bonne année, que l'Égypte soit en sécurité, en paix et en progrès.

Et toujours et à jamais : Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte

Que la Paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.