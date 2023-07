Sénégal: Atteinte des ODD dans un environnement mondial en évolution - Antonio Pedro de la CEA appelle à des réponses proactives et adaptatives

Le secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique pour l'Afrique (Cea), Antonio Pedro, a ouvert le 25 juillet 2023 à Addis Ababa (Éthiopie), la Réunion de responsabilisation et de l'examen de la performance du programme (APPRM) du deuxième trimestre 2023 en mettant l'accent sur la nécessité de respecter les deux ordres du jour - 2030 et 2063.

Dans son discours d'ouverture, M. Pedro a souligné le rôle de la Cea avec ses partenaires dans le sauvetage des Objectifs de développement durable (Odd) et l'accélération de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Il a également souligné la nécessité de "réponses proactives et adaptatives dans un environnement mondial en évolution", appelant le personnel à "répondre aux défis nouveaux et émergents grâce à des approches innovantes et créatives".

Il a conclu en réitérant la nécessité de se concentrer sur les trois grandes voies stratégiques de la Cea. Il s'agit d'accélérer la mise en oeuvre de la Zlecaf pour promouvoir la transformation économique et la croissance diversifiée inclusive.

Il s'agit également de relever les défis du changement climatique, de l'économie verte et de la transition énergétique et enfin du renforcement des politiques macroéconomiques et de la gouvernance.

« Ces pistes doivent être étayées par une théorie du changement de la Cea avec des propositions de valeur claires et un avantage comparatif afin d'atteindre les objectifs stratégiques convenus », rapporte un communiqué de la Cea.

Pour sa part, Hanan Morsy, sous-secrétaire exécutive et économiste en chef, a déclaré que l'Apprm est l'occasion de mettre en valeur le succès, en soulignant les défis et les synergies entre les sous-programmes et la collaboration avec d'autres parties prenantes.

Elle a exhorté le personnel à faire également rapport sur les domaines où ceux-là ont besoin d'un soutien supplémentaire.

L'Apprm est un processus d'évaluation trimestrielle qui évalue les progrès des sous-programmes et des divisions de la Cea par rapport à leurs résultats prévus et à leurs points de référence ciblés.

Il permet à la Cea d'évaluer ses progrès vers l'atteinte des résultats souhaités et de repérer tout écart par rapport au plan d'affaires annuel.

L'Apprm donne à la Cea la possibilité de faire des ajustements à mi-parcours et de confirmer qu'elle est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs stratégiques.