Congo-Kinshasa: Kinshasa accueillie la conférence sur les projets de coopération entre les universités de Grands Lacs

L'Agence universitaire francophone (AUF) organise, du 25 au 26 juillet, la conférence sur les projets de coopération entre les universités de la région des Grands lacs.

C'est ce qu'a indiqué, le recteur de l'AUF, Slim Khalbous à l'ouverture de ce forum, à Kinshasa en marge de IXe Jeux de la Francophonie.

Pour Slim Khalbous, cette conférence de deux jours, n'est pas scientifique, ni protocolaire :

« L'idée, c'est de réfléchir collectivement sur les projets à mettre en place, les projets de coopération. Donc, cette conférence n'est pas scientifique. Elle n'est pas protocolaire non plus. Mais c'est une rencontre de gouvernance. C'est une rencontre qui veut mieux gouverner le réseautage et la coopération internationale à l'intérieur de l'Afrique Centrale et de Grands Lacs ».

Parlant de la pénétration de la langue anglaise dans le monde francophone, le vice-président de l'AUF, Gilbert Fitula affirme qu'il s'agit plutôt d'une complémentarité entre les deux langues :

« On est dans une question des valeurs. On est dans une question complémentarité. Et la science, quand elle est produite, selon sa nature, elle est universelle », a déclaré ce professeur.

Pour sa part, le recteur de l'Université de Kinshasa (UNIKIN), Jean-Marie Kayembe a déploré que la plupart des établissements universitaires de la région manquent des infrastructures équipées.

En Afrique Centrale et de Grands lac, l'AUF compte sept universités et instituts supérieurs.