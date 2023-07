Afrique: India-Africa Entrepreneurship & Investment Summit - Renforcer les liens pour une croissance collective

La troisième édition du sommet Inde-Afrique sur l'entrepreneuriat et l'investissement s'est déroulée du 20 au 21 juillet à l'hôtel Le Méridien, en collaboration avec l'Economic Development Board (EDB). Cette rencontre marque une étape cruciale dans la promotion de relations commerciales solides entre l'Afrique et l'Inde, avec Maurice jouant un rôle central en tant que centre financier international.

Des participants éminents des deux continents ont pris part à des discussions approfondies lors de ce panel, mettant en lumière les défis, les opportunités et la voie à suivre pour une croissance économique collaborative à travers le paysage entrepreneurial des start-up.

Organisé conjointement par l'India-Africa Entrepreneurship & Investment Forum (IAEF), l'EDB de Maurice, l'Indian Angels Network (IAN), l'Africa Business Angels Network (ABAN) et TiE Global (The Indus Entrepreneurs), ce sommet est devenu une plateforme incontournable pour les entrepreneurs de l'océan Indien et de l'Afrique afin de partager leurs connaissances. Des ateliers inspirants ont été présentés sur l'avenir des paiements électroniques et de la monnaie numérique.

D'éminents conférenciers, dont le Dr Rajiv Kumar, économiste de renommée internationale qui a joué un rôle déterminant dans des réformes vitales en Inde et qui avait été choisi personnellement par le Premier ministre Narendra Modi en tant que vice-président de plein droit de la NITI Aayog (Institution Nationale pour la Transformation de l'Inde), y ont participé. Lors de son allocution, le Dr Kumar a abordé en détail le thème du climat des investissements. Sushil Jiwarajka, éminent industriel et président du groupe d'entreprises Artheon, était également présent. Il assure également la fonction de président et directeur général d'Essjay Ericsson Pvt. Ltd, une coentreprise avec LM Ericsson (Suède). Le groupe Artheon possède des intérêts dans divers secteurs, tels que les télécommunications, les énergies renouvelables, les batteries industrielles et le commerce électronique.

Lors de la séance du 21 juillet, des discours officiels ont été prononcés, notamment par le président de la République, Prithvirajsing Roopun. Dans son allocution, il a souligné les liens historiques et culturels entre les régions, anticipant l'impact positif du sommet sur la collaboration et le commerce. Le président a mis en avant le rôle stratégique de Maurice en tant que pont, offrant des opportunités inexploitées dans des secteurs tels que les TIC, les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques et la Fintech, avec l'accent sur la croissance collective.

La Haute-Commissaire de l'Inde à Maurice, Nandini Singla, a affirmé l'engagement de l'Inde à donner plus de poids à la voix des pays en développement, témoignant des efforts substantiels déployés pour renforcer les capacités en Afrique. Cela inclut notamment des bourses d'études, l'accès à l'éducation virtuelle et la formation professionnelle. «Les investissements importants de l'Inde dans les domaines de l'énergie verte, de la santé et de la technologie numérique démontrent une fois de plus l'engagement du pays à promouvoir la croissance et le développement dans la région. Grâce à ces initiatives, l'Inde participe activement à soutenir les progrès et les avancées des pays africains, renforçant ainsi les liens de coopération et d'amitié entre les deux nations.»

Ken Poonoosamy, Chief Executive Officer de l'EDB, partage la même vision. Il encourage vivement les investisseurs à considérer Maurice comme une destination idéale pour les entreprises, mettant en avant ses excellents classements dans divers indices et sa remarquable transformation économique. Il a invité les délégués à la Conférence sur le partenariat avec l'Afrique (APC), sur le thème «L'unité dans le partenariat : permettre un investissement durable et inclusif», qui se tiendra les 2 et 3 octobre. L'objectif est de renforcer davantage les collaborations et les investissements en faveur d'un avenir de prospérité partagée. Cette invitation témoigne de la volonté de Maurice de consolider ses liens avec l'Afrique et de promouvoir un développement économique durable et équitable pour tous les partenaires impliqués.

Table ronde

La troisième édition du Sommet l'IAEF a connu un franc succès, capitalisant sur les réussites précédentes qui se sont déroulées à Maurice en 2019 et au Kenya en 2022. Cet événement majeur a été une expérience transformatrice, rassemblant cette année des entrepreneurs, des leaders d'opinion, des décideurs politiques et des investisseurs d'Afrique et d'Inde. Ils ont participé à des ateliers et panels abordant des sujets contemporains d'une grande importance, tels que : la FinTech transfrontalière, l'énergie et la GreenTech, l'AgriTech et l'exportation agricole, l'EdTech et l'apprentissage à distance, la HealthTech - Télémédecine, le commerce électronique international, ainsi que l'automatisation et l'intelligence artificielle. L'événement a également exploré les facilités et les mesures de soutien pour la zone de libre-échange continentale entre l'Inde et l'Afrique.

En complément des ateliers de discussion entre les participants indiens et africains, une table ronde a été organisée sur l'écosystème des startup à Maurice. Cette session, coordonnée par le Conseil mauricien de la recherche et de l'innovation (MRIC), a mis l'accent sur les défis, les opportunités et les perspectives futures du secteur. L'objectif était de discuter des enjeux actuels entourant les start-up à Maurice et d'explorer les voies à suivre pour favoriser leur progression. Cette initiative a permis de stimuler les échanges entre les participants tout en mettant en avant le potentiel prometteur des start-up dans le contexte mauricien.

Le sommet, grâce à son environnement propice à un engagement constructif, a permis de créer des liens précieux et a encouragé des initiatives innovantes. De plus, les participants ont pu saisir l'occasion de développer des alliances stratégiques et d'explorer le vaste potentiel des paysages entrepreneuriaux de l'Inde et de l'Afrique. Cette rencontre a donc été bénéfique pour renforcer la coopération entre les deux continents et ouvrir de nouvelles perspectives de développement et de croissance mutuelle.