Ile Maurice: La promotion des Îles Vanille pour relancer les croisières

La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) veut booster les croisières dans l'océan Indien avec la promotion du concept des Îles Vanille, dont l'objectif principal est de développer le tourisme régional avec les six partenaires du label. «Le marché des croisières connaît des difficultés, surtout dans l'océan Indien. Les bateaux sont notamment positionnés dans la Méditerranée. Ce marché tarde un petit peu.» C'est ce qu'avait affirmé le directeur de la MTPA, Arvind Bundhun, en juin, lors d'un congrès, qui regroupait les professionnels du tourisme français.

Selon lui, les Îles Vanille ont pour mission de pouvoir attirer d'autres bâtiments, notamment des bateaux d'expédition de 500 à 600 personnes. L'autre contrariété, poursuit-il, c'est au niveau de l'hébergement. «Maurice a une capacité d'hébergement supérieure aux autres îles de l'océan Indien. Nous pouvons attirer de gros paquebots alors que les autres îles n'ont pas forcément la même capacité d'accueil.» Toutefois, il explique que les îles sont fédérées et que l'accent sera mis sur les croisières et le positionnement de certaines îles.

Selon les chiffres compilés par Statistics Mauritius, de janvier à décembre 2022, les arrivées touristiques par voie maritime s'élevaient à 7 191 alors que pour le premier semestre de 2023, il y a eu 7 161 croisiéristes à Maurice. D'ici décembre, ce chiffre devrait augmenter avec des compagnies maritimes, qui feront une escale au Cruise Terminal à Port-Louis. Déjà lors d'un atelier de travail en 2015, Xavier-Luc Duval, ministre du Tourisme d'alors, avait évoqué les retombées positives avec la hausse des croisiéristes. «Si on augmente le nombre de visites des bateaux de croisière par dix, par exemple, à Maurice et dans l'océan Indien, les retombées seront énormes et très bénéfiques pour la région...»

%

Il avait également fait ressortir qu'il faut davantage de collaboration entre les différents partenaires afin d'attirer plus de bateaux de croisière dans nos eaux. En 2011, le ministre du Tourisme d'alors, Nando Bodha, de même que le directeur de la MTPA, Karl Mootoosamy, s'étaient envolés pour La Réunion avec pour objectif de consolider la stratégie des Îles Vanille et vendre Maurice et La Réunion comme une destination duo. Des réunions étaient prévues avec Pascal Viroleau, directeur d'Île de la Réunion Tourisme (IRT), ainsi qu'avec Didier Robert, le président du conseil régional. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les visas, la fréquence des dessertes et les nouvelles routes aériennes, le coût des billets dans la région, la stratégie à mettre en place pour attirer davantage de touristes des marchés traditionnels et émergents et la création d'une brochure spéciale «Îles Vanille».

Douze ans après, quel regard jette l'ancien ministre Bodha sur ce projet qu'il a lui-même chapeauté ? «You don't have drivers, des gens qui soient à la pointe pour diriger ce projet. Quelqu'un qui piloterait ce projet. L'idée que nous avions c'était de créer un produit avec les Îles Vanille. Qu'est-ce qu'on propose au-delà de la mer ? Il faut revoir l'accès aérien avec des vols rapides, redéfinir le pro- duit, les croisières. Il faut faciliter le voyage inter-îles.»

En 2016, le président-directeur général de Corsair, Pascal de Iza- guirre, avait souhaité, dans une interview, plus de liaisons aériennes entre les îles de l'océan Indien afin de booster les échanges de fret et de passagers. «Le concept des Îles Vanille est très séduisant mais est encore virtuel parce que c'est un concept qui ne peut exister que si on multiplie les liaisons aériennes entre les îles de l'océan Indien.»

Le concept d'Îles Vanille est un label créé en 2011 et regroupe Maurice, La Réunion, les Seychelles, Madagascar, les Comores, Mayotte et les Maldives. Les acteurs du tourisme dans l'océan Indien misent sur les complémentarités de leurs îles respectives.